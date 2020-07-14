‘Civciv öğütücüleri’ yasaklanacak

FEDERAL Tarım Bakanı Julia Klöckner’in hazırladığı yasa tasarısının Bakanlar Kurulu ve Federal Meclis’ten onaylanmasından sonra 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Klöckner “Sektörde erkek civcivleri öldürülmesinin önüne geçilmesi için herhangi bir önlem alınmadığı için yasa çıkarmak zorunda kalıyoruz” dedi. Klöckner, civcivlerin büyütülüp öldürülmek yerine iyi beslenip horoz olduktan sonra etinden yararlanılmasının mümkün olduğuna da dikkat çekerken, üreticilerin bu yönde adım atmamasını eleştirdi. Kümes hayvanları üreticileri ise yasağa karşı çıktı. Yasağın sorunu çözemeyeceğine işaret eden üreticiler, yasaklanma durumunda çiftliklerin yurt dışına taşınacağı uyarısı yaptı.