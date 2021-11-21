Çıkış yolu aşı

FRANKFURT yakınlarındaki Dietzenbach
’ta DİTİB Fatih Camisi
’ni, İl Sağlık Dairesi’nden Prof. Ernst Hanisch
ve Türk-Alman Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Solak
’la birlikte ziyaret eden Klose, üçüncü doz aşının önemini anlattı. Klose, eyaletteki Türk toplumuna aşı konusunda gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederken, herkese üçüncü doz aşı yaptırma çağrısında bulundu. Fatih Camisi yakınlarında bulunan Faslıların gittiği Tawhid Camisi’ni de ziyaret eden Bakan Klose, orada da insan sağlığının korunması ve pandeminin devre dışı bırakılması için aşının önemini vurguladı. Bakan Klose, “Bu zor zamanda Hessen Sağlık Bakanlığı insanları korumak için bütün imkanlarını kullanıyor ve kullanmaya devam edecek. Toplumun da üzerine düşen görevleri yapmaları, yani aşı olmaları gerek. Böylece bu pandemi belasından daha hızlı bir biçimde kurtuluruz” dedi.
Rafet Solak da basın toplantısında, şimdiye kadar bölgedeki 26 camide cuma namazı öncesi bu kampanyayı başarılı bir şekilde organize ettiklerine dikkati çekti. Bakan Klose’yle birlikte 4 değişik cami ziyaretinde bulunduklarını belirten Solak, “Bu da Sağlık Bakanı’nın bu projeyi ve cami ziyaretlerini ne kadar çok önemsediğini gösteriyor” dedi. Camilerin yanı sıra şirketleri, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip bilgilendirdiklerini de hatırlatan Solak, “Pandemi din, mezhep, ırk ve yaş tanımaz” diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.