AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 18:49,
Çiftçiler traktörle şehre indi
Hollanda’nın Lahey kentinde toplanan çiftçiler, hükümetin azot oksit emisyonlarıyla ilgili uyguladığı tarım politikasını protesto etti. Ülkenin farklı kentlerinden traktörlerle gelen binlerce çiftçi, Lahey kentinin Koekamp Meydanı’nda toplandı.
ARA yolları, sahili ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanan göstericiler, kent trafiğinde aksamaya neden oldu. Kapatılan yolların trafiğe açılması için çiftçileri uyaran polis, tehlike oluşturan iki kişiyi gözaltına aldı. Protesto nedeniyle meclis güzergâhı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemi alındı. Gösteri bir süre sonra sona erdi.
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