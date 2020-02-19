Çiftçiler traktörle şehre indi

ARA yolları, sahili ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanan göstericiler, kent trafiğinde aksamaya neden oldu. Kapatılan yolların trafiğe açılması için çiftçileri uyaran polis, tehlike oluşturan iki kişiyi gözaltına aldı. Protesto nedeniyle meclis güzergâhı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemi alındı. Gösteri bir süre sonra sona erdi.





