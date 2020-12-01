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CEZAYİR (AA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Cezayir'den Steffen Freund'a "ırkçılık" tepkisi

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Cezayir'den Steffen Freund'a "ırkçılık" tepkisi
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Almanya'daki Cezayirli futbolcu Nebil bin Talib'e "saldırgan ortamda yetişmiş" yorumuna ülkesinden tepki.

Cezayir Futbol Federasyonu, Alman eski milli takım oyuncusu Steffen Freund'un, Shalke 04 takımında forma giyen Cezayirli oyuncu Nebil bin Talib için "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan ortamda yetişmiş" sözlerini "ırkçılık" olarak niteledi.

Cezayirden Steffen Freunda ırkçılık tepkisi
Cezayir Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Alman bir televizyon kanalında eski Alman milli takım futbolcusu ve şimdi ise televizyon yorumcusu Steffen Freund'un, Bin Talib hakkında, "Cezayirli kökleri nedeniyle saldırgan bir ortamda yetişmiş disiplinsiz bir oyuncu olduğu" yönündeki yorumuna tepki gösterildi.
Açıklamada, "FIFA gibi dünyanın en büyük futbol kurumları ırkçılıkla doğrudan mücadele için çağrılar yaparken, kabul edilemez açıklamalar ve tutumlarla gerçekleşen ihlaller hala toplumlarımızı huzursuz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Cezayir Futbol Federasyonu, söz konusu "tehlikeli ifadeler" karşısında Alman Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından disiplin tedbirleri uygulanmasını temenni ettiğini vurguladı.

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