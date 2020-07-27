Cezaevinde yangın korkuttu: Üç kişi yaralandı
Frankfurt’taki Preungesheim Cezaevi’nde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Pazartesi sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıkan yangında iki cezaevi görevlisi ve bir de hükümlü olmak üzere üç kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
EDİNİLEN bilgiye göre yangın bir hükümlünün kaldığı hücrede çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine alarm verildi. Tüm hücreler boşatıldı. Yangına önce cezaevi görevlileri müdahale etti. Ardından çağrılan Frankfurt ve çevresindeki itfaiye teşkilatlarında görevli yangın söndürme ekipleri de destek verdi. 45 itfaiye çalışanının müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı. Üç yaralının da dumandan etkilendiği bildirildi.
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