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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

CDU kongresi iptal

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CDU kongresi iptal
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CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, parti üyelerine gönderdiği yazıyla 25 Nisan’da Berlin’de yapılacak kongrenin koronavirüs (Kovid-19) iptal edildiğini bildirdi.

KRAMP Karrenbauer, yazıda, CDU için ülkenin ilk sırada partinin ise ikinci sırada olduğunu belirterek, kongrenin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Parti çevrelerinden sızan bilgilere göre kongre tarihi, Kovid-19’un kontrol altına alınmasından sonra belirlenecek. İptal kararı, Berlin eyalet hükümetinin, ‘Bin kişiden fazla tüm etkinlikler yasaklandı’ açıklanmasından sonra alındı.
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, şubat ayında genel başkanlığı bırakacağını açıkladıktan sora parti yönetimi 25 Nisan’da kongre kararı almıştı.

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