‘Çatışmanın Güldür Güldür’le ilgisi yok’

‘GÜLDÜR Güldür’ ekibinin gösterisi tamamlandıktan sonra salonu dolduran yaklaşık üç bin kişinin dışarı çıkmaya başladığı saat 22.50 sıralarında çatışma çıktı. Bir anda kurşunlar havada uçuştu. Kurşun seslerini duyan izleyiciler büyük panik yaşadı. Bazı kişiler tekrar içeriye girerken, bazıları da kendilerine saklanacak yer aradı. Çatışma sırasında içeride bulunan bazı seyirciler ile sanatçılar ise silah seslerini duymadı. Çatışma başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 200 otomatik silahlı polis bölgede sıkı güvenlik önlemi aldı. BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çatışmada beş kişi yaralandı. Ağır yaralı üç kişiye ilk yardım ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 42 yaşında olan yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin vücudunun belden yukarı kısmına çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi. İkisi ağır, dört yaralı da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, Yüksel C. ile kolundan yaralanan kardeşi Fessi C., ayağından yaralanan Erdal isimli bir kişi ve bir Özbek vatandaşı olduğu belirtildi. Bu dört yaralıdan bir kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ

Polis olay yerinde çok sayıda mermi çekirdeği toplarken, bunların en az iki farklı silaha ait olduğu kaydedildi. Çatışma gecesi gözaltına alınan dört kişi sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yaralıların ifadesi ise önümüzdeki günlerde alınacak. Soruşturmayı savcılıkla birlikte yürüten cinayet masası ekipleri şimdilik görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor. Çatışmayla ilgili Berlin Savcı Sözcüsü Mona Lorenz, Hürriyet’e şunları söyledi: “Kimliği belirsiz kişiler arasında çatışma çıktı. 42 yaşındaki bir kişi öldü. Yaşları 28 ile 52 arasında değişen ikisi ağır, 4 kişi de yaralandı. Yaralama ve ölüm silahlardan çıkan kurşunlardan kaynaklı. Olayın faili veya faillerinden henüz yakalanan yok.”

Güldür Güldür ekibinin Berlin’de gösterisini organize eden AF Yapımın sahibi Ali Fidan ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Çatışmanın Güldür Güldür ekibinin gösterisiyle ilgisi yok. Çatışma salon dışında olmuş. Biz gösteriden sonra öğrendik” dedi.