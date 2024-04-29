Casusluk haberleri oyları düşürdü

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AfD’nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri lider adayları Maximilian Krah ile Petr Bystron’un propagandasını yaptıkları için Rusya’dan para aldıkları ve Krah’ın bürosunda çalışan Jian G.’nin Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanması üzerine, partiye güven de azaldı. Yeni yılın başlarında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre genel seçimlerde yüzde 22 civarında oy alması beklenen AfD’nin oyları bu son olayların ardından düştü. Kamuoyu araştırma enstitüsü ‘Allensbach’ tarafından geçen hafta yapılan son ankete göre bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU yüzde 32.5, SPD yüzde 16, AfD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15, Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 7, FDP yüzde 5 oy alacak. Ankete göre Sol Parti ise yüzde 3 oy alarak barajın altında kalıyor. Son dönemlerde yüzde 6 civarında oy kaybına uğrayan AfD’de düşüşün devam edeceği belirtildi. Ülke genelinde desteğin azalmasına rağmen Brandenburg, Saksonya ve Thüringen’de bu yıl eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinden AfD’nin en güçlü parti olarak çıkması bekleniyor.