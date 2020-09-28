Çarpıp kaçtılar...

KAZA, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Elindeki son mektubu da teslim edip posta hizmetleri deposuna geri dönmek isteyen Necati Mehmet’e, bir sürücü hızla çarparak olay yerinden kaçtı. Necati Mehmet, çarpmanın şiddetiyle kanlar içinde yere yığılırken, elindeki küçük posta aracı da başka bir tarafa savruldu. Ağır yaralanan genç, hava ambulansıyla Londra Kraliyet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dün gece bir dizi ameliyat geçiren Mehmet’in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.



‘POLİS BULMADAN TESLİM OL’

Olayla ilgili Hürriyet’e konuşan Necati Mehmet’in amcası Londra Türk Radyosu (LTR) sahibi Ahmet Baştürk, şunları söyledi: “Kaza sırasında yeğenimin kafası büyük hasar almış. Kafasına 8-10 dikiş atılmış. Dizi, bileği kırık, boyun zedelenmesi var. Yine bir dizi operasyon geçirecek. Tamamen iyileşmesi aylar alacak. Kazayla ilgili bir kameranın silik görüntüsü elde edildi. Bir Türk kadının adı geçiyor. Bu kadın Mercedes marka otomobilin sürücüsü mü? Yoksa şoförün yanında oturan kişi mi? olduğu henüz netleşmedi. Çarpıp kaçmak bir kaza değil, bilinçli olarak bir insanın yaşam hakkını ihlal etmektir. Buradan o sürücüye sesleniyoruz. Polis seni bulmadan teslim ol.”