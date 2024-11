Caniler, her gün bir kadını katletti!

Haberin Devamı

ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Lisa Paus ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer, ‘Kadınlara Yönelik Spesifik Cinsiyet Suçları’ başlıklı raporu açıkladılar. Rapora göre kadın cinayetleri ve kadına yönelik suçlarda büyük ölçüde artış oldu. Raporda, geçen yıl 360 kadının eşleri, partnerleri veya eski eşleri ile eski partnerleri tarafından öldürüldüğü, bu rakamın 2022’de 133 olduğu yer aldı. Aynı rapora göre 2023’te kadın ve genç kızlara yönelik 52 bin 330 cinsel cürüm işlendi. Bu rakam 2022 yılında 49 bin 284 olarak kayıtlara geçmişti. 2022’ye göre bunun yüzde 6.2 artış olduğu belirlendi. Cinsel saldırı ve tacize uğrayanların yarıdan fazlasının 18 yaşın altında olduğu vurgulanan raporda, aile içi şiddette de artış olduğu belirtildi. Geçen yıl 180 bin 715 kadının aile içi şiddete uğradığı ve bu rakamın bir yıl önce 171 bin 076 olduğuna da yer verildi. Öte yandan, Almanya’da geçen yıl 17 bin 193 kadının sosyal medyada ‘dijital şiddete’ uğradığına ve bu rakamın da bir yıl öncesine göre yüzde 25 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Michael Kretschmer, Lisa Paus, Nancy Faeser

‘AĞIZ CEZALAR VERİLMELİ’

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Biz kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız” derken, suçluların hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmasını ve şiddete uğrayan kadınlara daha fazla yardım edilmesini istedi. “Almanya’da neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor, her 3 dakikada bir kadın veya kız aile içi şiddete, her gün 140’ın üzerinde kadın veya kız cinsel tecavüz ve tacize, saldırıya uğruyor. Buna kesinlikle göz yummayacağız” dedi.

Bakan Lisa Paus da “Kadına şiddet ortada. Bu utanç verici bir durumdur. Kadınların korunmaya ve daha iyi bilgilendirmeye ihtiyaçları vardır. Bu alanda önlemlerin artırılması kaçınılmaz. Bunun için de eyaletlerin ilgili bakanlıkları ile ortak bir yasa tasarısı hazırladık. Federal Meclis’teki tüm demokratların, kadınların daha iyi korunmasını içeren bu tasarının yasalaşmasına destek vermesini bekliyorum” diye konuştu. BKA Başkan Yardımcısı Michael Kretschmer de “Kadına şiddet ve kine sıfır tolerans” dedi.