‘Can Erzurum’a Oltu’da klip çekiyor

YÖNETMEN Erkan Nas ve ekibiyle Oltu’nun Nügürcük köyünde bir araya gelen Akbulut, klip çekimlerine köyünde başlayıp Oltu Narman ile Erzurum’da tarihi ve doğa güzelliği olan mekanlarda görüntüleri kaydettiler. Yönetmen Erkan Nas, “Yalçın Akbulut’un klibi çok zorlu ve bir o kadarda güzel çekimler yaptık ama klip yayınlandığında izleyicilerin büyük keyif alacağına inanıyorum” dedi.

Berlin’de yaşayan Akbulut, “Memleketimizden güzel hiçbir yer yok. Ben güzel memleketimizde klibimi çekmekten son derece mutluyum. Şöhret ve ünlü olmak gibi kaygılarım yokt, yaptığım müziğin sadece profesyonel ve kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Şöhret adına kendi kurallarımın dışına çıkmam” dedi.