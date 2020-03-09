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İHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

‘Can Erzurum’a Oltu’da klip çekiyor

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‘Can Erzurum’a Oltu’da klip çekiyor
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir tv kanalında ‘Yalçın Akbulut Show’ adlı program yapan Erzurumlu ses sanatçısı Yalçın Akbulut, ‘Can Erzurum’ adlı şarkısına klip çekmek için memleketi Oltu’ya gitti.

YÖNETMEN Erkan Nas ve ekibiyle Oltu’nun Nügürcük köyünde bir araya gelen Akbulut, klip çekimlerine köyünde başlayıp Oltu Narman ile Erzurum’da tarihi ve doğa güzelliği olan mekanlarda görüntüleri kaydettiler. Yönetmen Erkan Nas, “Yalçın Akbulut’un klibi çok zorlu ve bir o kadarda güzel çekimler yaptık ama klip yayınlandığında izleyicilerin büyük keyif alacağına inanıyorum” dedi.

‘Can Erzurum’a Oltu’da klip çekiyor

Berlin’de yaşayan Akbulut, “Memleketimizden güzel hiçbir yer yok. Ben güzel memleketimizde klibimi çekmekten son derece mutluyum. Şöhret ve ünlü olmak gibi kaygılarım yokt, yaptığım müziğin sadece profesyonel ve kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Şöhret adına kendi kurallarımın dışına çıkmam” dedi.
‘Can Erzurum’a Oltu’da klip çekiyor

 

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