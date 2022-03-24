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Camiyle ilgili savcılık iddialarına ret

#Berlin İdare Mahkemesi#Dar-As-Salam Camisi#AVRUPADAN HABERLER
Camiyle ilgili savcılık iddialarına ret

Berlin İdare Mahkemesi, koronavirüs acil yardım başvurusunda hile yapıldığı gerekçesiyle Dar-As-Salam Camisi’ne yönelik dava açılmasını isteyen savcılığın talebini reddetti.

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SAVCILIK, 2020 yılında 14 bin euro değerindeki acil koronavirüs yardımını alabilmek için cami yetkililerinin yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla ön soruşturma başlatmıştı. Bu bağlamda çok sayıda polis, Arap cemaatine bağlı Neukölln ilçesindeki Dar-As-Salam Camisi’ne ağır silahlarla baskın düzenlemiş ve belgelere, elektronik eşyalara el koymuştu. Önceki gün, savcılığın Dar-As-Salam Camisi’ne yönelik dava açılması için yaptığı başvuruyu değerlendiren Berlin İdare Mahkemesi, usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek bu başvuruyu reddetti. Savcı, cami derneği yönetiminin bilinçli dolandırıcılık yaptığını ve ‘sosyal devlete ağır zarar’ verdiğini belirterek ağır suç kapmasında arama emrini gerekçelendirmişti. Ancak mahkeme kararında dernek başkanı ve cami imamı Mohamed Taha Sabri’nin hiçbir hata olmadan başvuruları doğru yaptığı belirtildi. Kararda ayrıca başvuru sahibinin, derneğin yardım almaya hak kazanıp kazanmadığını kontrol etmekten sorumlu tutulamayacağını ve bunun yardımları koordine eden Berlin Yatırım Bankası’nın (IBB) görevi olduğu vurgulandı. Mahkeme kararını değerlendiren cami derneği avukatı Johannes Eisenberg, kararı “Cami işleten derneklerden sorumlu olanlara karşı yapılacak tüm soruşturmalara örnek teşkil edecektir” dedi.
Daha önce benzer suçlamayla Milli Görüş’e bağlı Mevlana Camisi’nde de arama yapılmış, yine aynı şekilde polisler ağır makineli tüfeklerle ve ayakkabılarıyla sabah namazı sırasında baskın düzenlemişti. Ülkede yaşayan Müslümanların tepkisini çeken baskına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermiş, baskının, İslam karşıtı ve ırkçılık olduğunu belirtmişti.

 

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#Berlin İdare Mahkemesi#Dar-As-Salam Camisi#AVRUPADAN HABERLER

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