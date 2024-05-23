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Cami gönüllüsü kadınlara teşekkür programı

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#AVRUPADAN HABER#Essen #DİTİB
Cami gönüllüsü kadınlara teşekkür programı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:40

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen şehrinin Altenessen beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yeni Camii’nde, gönüllü kadınlara özverili katkıları nedeniyle teşekkür ve onurlandırma programı düzenlendi.

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ALTENESSEN DİTİB Yeni Camii Kadın Kolu Başkanı Latife Fidan tarafından düzenlenen programda, caminin kuruluşundan bugüne kadar maddi ve manevi katkı sunan gönüllü kadın üyelere plaket takdim edildi. Dernek Başkanı Muharrem Yılmaz, caminin kuruluşundan bugüne kadar kadınların samimi ve özverili emeklerinin takdire şayan olduğunu belirterek, cami etkinliklerinden Ramazan iftar programlarına, eğitim faaliyetlerinden yardım kampanyalarına kadar her alanda gönüllü kadın üyelerin özverili çalışmalarıyla bugünlere gelinmesinde belirleyici etken olduklarını ifade etti ve teşekkürlerini iletti.

Cami gönüllüsü kadınlara teşekkür programı
SEVE SEVE HİZMET EDİYORUZ
Gönüllü kadın üyeler de kendileri için düzenlenen bu özel programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 65 yaşındaki Birgül Gerim ile Döndü Azak, plaket takdiminde mutluluklarını ve sevinçlerini paylaşarak, “Allah yolunda Allah rızası için yapılan tüm hayırlı hizmetlerde biz gönüllü olarak varız ve buradayız” ifadelerini kullandı. Kadın Kolu Başkanı Latife Fidan da seve seve gönüllü olarak camilerine hizmet ettiklerini belirterek, bu programla kadın üyelerin gönüllerine dokunmaktan mutlu olduklarını söyledi ve Dernek Başkanı Muharrem Yılmaz’a, Başkan Yardımcısı Burak Kıyırlı’ya ve yönetim kuruluna destekleri için teşekkür etti.

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#AVRUPADAN HABER#Essen #DİTİB

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