‘Cami arsası vefa borcumuz’

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AVRUPA Laleler Düşünce Kulübü (ETC) üyeleri, geçen yıl Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Osman Gazi Camisi’ne yaklaşık 850 bin euro değerinde arsa tahsis eden Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann’ı ziyaret etti. Dernek yöneticilerinden Teyfik Özcan ve Dr. Fevzi Cebe ile Katolik kilisesinden Bernd-M. Wehner’i Monheim’a Osman Gazi Camisi’nin inşaatını gezdiren Zimmermann daha sonra misafirlerini belediye binasında kabul etti. Almanya ve Avrupa’daki Müslümanların bu ülke ve şehirlerin kültürel, siyasal ve iktisadi hayatına çok büyük katkılar sunduğunu belirten Zimmermann, “Toplumsal yaşama değer ve renk kattılar. Müslümanlara cami için yer tahsis etmemiz o insanlara bir vefa borcudur. Bu asla bir lütuf değildir. Müslümanlar bunu ziyadesiyle hak ettiler. Şehir idaresine vergi ödemek suretiyle katkı yapan insanlar bir kazanımdır” dedi. Başkan Zimmermann, Avrupa Laleler Düşünce Derneği yöneticilerinin ‘Türkiye’de bir kilisenin restorasyonuna destek için kampanya başlatmak istemelerinin de kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

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ETC Yönetim kurulu üyesi Dr Fevzi Cebe, yaptığı açıklamada, “Zimmermann’ın bu cesur kararı, Monnheim ve Almanya için çok anlamlı. Müslümanlar ve insanlık için de çok büyük bir adımdır” diye konuştu.



‘KİLİSEYİ RESTORE ETTİRECEĞİZ’

Ziyarete katılan yönetim kurulu üyelerinden Teyfik Özcan, ise şunları söyledi “ETC olarak gerek Daniel Zimmermann’ın gerekse birçok diğer belediye başkanlarının Almanya ve Avrupa’da camilere yer tahsis etmeleri, maddi yardımlarda bulunmaları, ezana serbestiyet vermeleri gibi girişimleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Avrupa’daki Müslümanlar olarak bizler de bu tür kadirşinaslığın altında kalmamak, değerli Başkan Zimmermann gibi cesur siyasilerin ellerini güçlendirmek için Türkiye’de bir Kiliseyi restore ettirme kararımızı kendilerine ilettik. Başkan bu düşüncemizi takdirle karşıladı” dedi. Katolik kilisesi temsilcisi Bernd-M. Wehner de inananların huzur içinde ibadet etmeleri ve dinlerini gerektiği gibi yaşayabilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Zimmermann, Osman Gazi Camisi’ne arsa tahsis ettikten sonra yabancı düşmanlarının hedefi haline gelmişti. Zimmermann’ın e-mail adresini ele geçiren aşırı sağcılar, adresi pek çok internet sitesinde yayınlayarak, Zimmermann’a yönelik ülke çapında ciddi bir nefret kampanyası başlatmıştı. Gülay Akçora, Derya Kaya Ergün, Bernd Wehner, Hamza Maciejewski, M. Teyfik Özcan, Mohamed Adib, Dr. Fevzi Cebe, Daniel Zimmermann, Yusuf Maciejewski.

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