Çalışma bakanından itiraf: İş sağlığındaki durum utanç verici!

ALMANYA’da et ve tarım sektöründe başı Romanyalıların çektiği, Doğu Avrupa’dan gelen mevsimlik işçiler çalışıyor. 2019’un ilk yarısında Almanya’ya çalışmak için 100 bin Romanyalı geldi. İkinci sırada 50 bin ile Polonyalılar, üçüncü sırada 34 bin ile Bulgarlar geliyor. Et işletmelerinde korona vakalarında yaşanan patlama, sektördeki iş sağlığı ve güvenliği üzerine yoğun tartışmalara yol açtı. Çalışanların büyük kısmı kiralık firmalar üzerinden geliyor, çok düşük ücretle çalışıyor ve çok kötü koşullarda kalıyor. Çalışma Bakanı Hubertus Heil, özellikle et sektöründeki iş sağlığı ve güvenliğinde durumun kendisini utandırdığını söyledi. Federal hükümet et sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında önemli değişiklikleri karara bağladı. Gelecek yıldan itibaren kiralık işçi çalıştırma yasaklanıyor ve mesai saatlerinde suistimallere ağır para cezası geliyor.

AVRUPA’DA UYGULANSIN

Yeşiller düşük ücretle işçi çalıştırıldığı için et fiyatlarının düşük olduğu, bu nedenle ette yeniden bir fiyatlandırma gerektiği görüşünde. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, ARD’nin Maischberger programında ette yeni vergilendirme taleplerine karşı çıktı ve her şeyin pahalı olması gerektiğine karşı olduğunu söyledi. Söder Almanya’nın et sektöründe planladığı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki standartların tüm Avrupa’da geçerli olmasının tartışılmasını istedi. Söder et işletmelerinin başka Avrupa ülkelerine gitmesini önlemek için aynı standartların AB’de de uygulanması gerektiğini savundu. Söder “Bu tarz standartların Avrupa’da da olmasını tartışmalıyız ki, sadece Almanya değil, tüm Avrupa’da adil ve eşit olsun” diye konuştu.