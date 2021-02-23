Büyükelçi Oya Tuncalı görevi Çimen Keskin’e devredecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dış temsilciliklerinin bazılarında görev değişikliği yapıldığı ve bazı temsilcilerin görev süresinin uzatıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere KKTC Londra Temsilciliği’ne Çimen Keskin getirildi. Halen bu görevi sürdüren Oya Tuncalı ise 1 Ağustos’tan itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü’nde görevlendirilecek.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Brüksel Temsilcisi Damla Güçlü’nün 14 Ağustos’ta sona erecek görev süresi ise 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı. Helsinki Temsilciliği’ne Misyon Şefi olarak görevlendirilen 1. Derece 1. Sekreter Müjde İnançoğlu’nun 12 Şubat’ta sona eren görev süresi de 31 Temmuz’a kadar uzatıldı. Brüksel Temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Mustafa Güçlü’nün, 31 Ağustos’ta son bulacak görev süresinin, yurtdışı görev ödeneği almadan ve yurt içinde Müşavir olarak aldığı maaş ve özlük haklarını almaya devam ederek görev süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. BAŞKONSOLOS OLARAK GÖREVLENDİRİLDİLER

Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi Merkez Örgütünde Müdür/Temsilci olarak görev yapan Fahri Yönlüer’in, 1 Ağustos itibarıyla KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu’na Başkonsolos olarak görevlendirilmesine karar verdi. KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos olarak görev yapan Müşavir Erhan Özkan’ın ise 1 Ağustos’tan itibaren KKTC Trabzon Başkonsolosluğu’na Başkonsolos olarak görevlendirilmesine ve görev süresinin 11 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Çimen Keskin