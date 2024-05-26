‘Burada yalnız değilsiniz’

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BRÜKSEL Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, AB Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz’in de bulunduğu etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, Belçika ve Avrupa’da yaşayan hiçbir Türk vatandaşının yalnız olmadığını söyledi: “Ben Belçika’da doğdum, büyüdüm ve sizlerden biriyim. Bildiğiniz gibi siyaset hayatıma burada başladım ve sizler bana her zaman destek oldunuz. Birçok faaliyetleri birlikte yaptık, hepinize teşekkür ederim. Göçün 50’nci yılını Belçika’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla birlikte kutlamıştık, o dönem Belçika’da milletvekiliydim. Şimdi sizinle birlikte, Belçika’ya göçün 60’ın yılını birlikte kutluyoruz. Belçika’da yaşarken, kendimi yalnız hissetmedim. Belçika’da ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük çaba gösteriyoruz. Türk kökenli siyasetçilerimiz, STK temsilcilerimiz başta olmak üzere birçok Türk vatandaşımızın elde ettikleri başarılar gurur kaynağımız oluyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının ardından etkinliğe katılan Türk vatandaşlarıyla sohbet edip sorunlarını dinledi.