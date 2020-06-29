Bundesliga'nın Türk golcüleri

BUNDESLIGA'da gol atan en genç futbolcu unvanını Nuri Şahin 15 yıl boyunca elinde tuttu. Ancak geride kalan sezonda bu unvanını başka bir genç meslektaşına kaptırdı. 2019-2020 sezonunun 30. haftasında Florian Wirtz attığı golle Bundesliga tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanın ele geçirdi. Bundesliga tarihinde gol atan en genç futbolcular sıralamasında ilk beşte şu isimler bulunuyor:

17 YAŞINDA GOLÜNÜ ATTI

Florian Wirtz: Takvimler 6 Haziran 2020'yi gösterdiğinde 30. hafta maçları oynanıyordu. Leverkusen'in konuğu Bayern Münih'ti. Leverkusen karşılaşmayı 4-2 kaybetti. Evsabinin ikinci golünü sahadaki en genç futbolcu Florian Wirtz attı. Wirtz gollü attığında 34 gün önce 17. doğum doğum gününü kutlamıştı. Yani hayatında 17 yıl 34 günü geride bırakmıştı. Wirtz bu golle ligde gol atan en genç futbolcusu unvanını da Nuri Şahin'in elinden almış oldu. Nuri Şahin: Dortmund alt yapısında yetişen Nuri Şahin, 2005-2006 sezonun 14. haftasında Dortmund formasıyla Nürnberg'e karşı sahaya çıktı. 42. dakikada kariyerindeki ilk Bundesliga golünü attı. Nürnberg'in 2-0 önde olduğu maçta skoru 2-1 yaptı. 52 kez Türk milli takımının formasını giyen Nuri, golü attığında 17 yaş ve 82 gün geride bırakmıştı. Bu gol yıldız futbolcuya Bundesliga'nın en genç golcü unvanını getirdi. Yaklaşık 15 yıl boyunca da unvanı elinde tuttu.

Julian Draxler: Şimdilerde Paris St. Germain'ın formasını giyen Alman milli futbolcu Julian Draxler, 2010-2011 sezonunun 28. haftasında Schalke formasıyla St. Pauli ile oynanan maçta sahada yerini alırken 17 yaşında ve 193 günlüktü. Takımı 1-0 öndeyken sağ ayağıyla gol atan Draxler, Schalke'nin maçı 2-0 kazanmasını sağladı. Bu gol Draxler'e de Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu sıralamasında önce ikincilik kazandırdı. 6 Haziran'da Florian Wirtz gol atınca Draxler üçüncü sıraya kaydı.

Timo Werner: Genç golcüler sıralamasında 4. sırada Timo Werner geliyor. Geçtiğimiz hafta İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşme imzalayan Werner 17 yaş ve 200 günlük iken Bundesliga'daki ilk golünü atmayı başardı. Werner bu gülü 2013-2014 sezonunun 6. haftasında Stuttgart forması altında Frankfurt'a attı.

Christian Pulisic: Lig tarihinin gol atan genç futbolcular sıralamasında Amerikalı Christian Pulisic 5. sırada bulunuyor. Dortmund formasıyla 2015-2016 sezonunun 30. haftasında sahada yer alan Pulisic, Hamburg'a gol attığında 17 yaşında ve 212 günlüktü. AHMET KUTUCU OZAN KABAK

2019-2020 sezonunda gol atan en genç futbolcular sıralamasında Türk milli takımının kadrosunda bulunan iki isim de yer aldı. Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu 2019-2020 sezonunda Bundesliga'da gol sevinci yaşayan 10 genç futbolcudan ikisi. Ahmed Kutucu gol bu sezon ilk golünü attığında 19 yaşında 6 ay ve 16 günlüktü. Schalke'nin 15 Eylül 2019'da Paderborn deplasmanında 5-2 galip geldiği maçta Ahmed Kutucu takımının 4. golünü attı. Bu sezon en genç gol atan futbolcular sıralamasında 10. sırada yer alan milli futbolcu Ozan Kabak, 3 Kasım 2019'da Schalke'nin deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendiği maçta gol attı. Ozan bu golü attığında hayatında 19 yıl 6 ay ve 9 günü geride bırakmıştı. Defansta oynayan Ozan sezonu üç golle tamamladı. Oyuna genelde sonradan giren Ahmed de bu sezon üç kez gol sevinci yaşadı. İLK ÜÇ SIRADA İKİ BAYERNLİ

Bu sezon Florian Wirtz gol atan en genç futbolcu olurken, ikinci sırayı Bayern Münih'li Joshua Zirkzee aldı. Joushou Zirkzee 18 Aralık 2019'da Freiburg'a gol attığında 18 yaşında 6 ay ve 26 günlüktü. Sezonun gol atan en genç üçüncü futbolcusu Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies oldu. Kanadalı futbolcu Bundesliga'daki ilk golünü de bu sezon atmış oldu. Gol sevinci yaşadığında hayatında 18 yıl 9 ay ve 29 gün geride bırakmıştı.

Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Rabbi Matondo bu sezon gol atan genç futbolcular sıralamasında dördünü sırayı aldı. Matondo 28 Eylül 2019 tarihinde Schalke'nin deplasmanda RB Leipzig'i 3-1 yendiği maçta golü 19 yaş ve 19 günlük iken atmış ve kendisine dördüncü sırada yer bulmuştu. Leverkusen'li futbolcu Paulinho 10 Kasım 2019''da takımı deplasmanda Wolfsburg'u 2-0 yendiği maçta gol attı. Gol sevinci yaşadığında 19 yaş üç ay ve 26 günlüktü.