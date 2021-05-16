Hertha BSC Berlin, 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi

Hertha evinde oynadığı maçta FC Köln ile 0-0 berabere kaldı. Ancak Werder Bremen’in Augsburg’a 2-0 yenilmesi üzerine Bundesliga’da kalmak için Hertha’ya Köln maçından aldığı 1 puan yetti. Bundesliga’da gelecek hafta oynanacak son hafta maçlarıyla birinci ligde kalacak takımlar da belli olacak. Uzun süre önce lige havlu atan Schalke 04’ün küme düşmesi kesinleşmişti. Ancak ligin son haftasında 3 takım için heyecan devam ediyor. FC Köln, Werder Bremen ve Arminia Bielefeld’in hala ligde kalma şansı bulunuyor.

Ligde Arminia Bielefeld 32 puanla 15., Werder Bremen 31 puanla 16. ve FC Köln 30 puanla 17.sırada yer alıyor. Bielefeld ve Bremen’in mağlup olması durumunda, 17.sıradaki Köln’ün galibiyeti halinde birinci ligde kalma şansı bulunuyor.

Son hafta maçları ise şöyle:

Köln evinde küme düşmesi kesinleşen Schalke 04’ü ağırlayacak.

Arminia Bielefeld deplasmanda Wolfsburg’a konuk olacak.

Werder Bremen ise evinde Mönchengladbach ile karşılaşacak.