Bundesbank, geçen yıl 5.8 milyar Euro kar etti

BANKANIN dağıtılabilir kârı da söz konusu dönemde 3.5 milyar Euro artarak 5.9 milyar Euro’ya yükseldi. Söz konusu kâr 2008’den beri en yüksek dağıtılabilir kâr olarak kayıtlara geçerken, tamamının Maliye Bakanlığı’na aktarılacağı belirtildi. Bundesbank’ın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir de 4.9 milyar Euro’dan 4.6 milyar Euro’ya geriledi. Açıklamada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann’ın koronavirüsün ekonomik etkisine ve Alman ekonomisine ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi de olan Weidmann, ticaret ihtilaflarının geçtiğimiz yıl finansal piyasaları tedirgin ettiğini belirterek, ABD-Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması imzalanmasından sonra bile küresel ticareti etkileyen önemli belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

‘ACİL EYLEME İHTİYAÇ YOK’

Weidmann, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomik etkisinin henüz ölçülemediğini vurgulayarak, “Koronavirüsün yayılması kısa vadede Almanya için ek bir ekonomik risk oluşturuyor” ifadesini kullandı. “Mevcut bilgilere dayanarak, bu riskin gerçekten bir dereceye kadar gerçekleşmesini bekliyorum” diyen Weidmann, koronavirüs nedeniyle acil parasal eyleme ihtiyaç olmadığını belirtti. Weidmann, merkez bankalarının iklimle ilgili finansal riskleri, risk yönetimlerine eklemeleri gerektiğini ifade ederek, “Merkez bankaları iklim değişikliği konusunda şimdiye kadar olduğundan daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

ECB Yönetim Konseyi’nin bu yıl para politikası stratejisini gözden geçireceğini hatırlatan Weidmann, burada anahtar sorunun yönetim konseyinin “Euro bölgesindeki fiyat istikrarını koruma” görevini nasıl en iyi şekilde yerine getirebileceği olduğunu vurguladı.