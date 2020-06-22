Bulaştırma katsayısında iki kattan fazla artış

BULAŞTIRMA katsayısı, koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. 2.88’lik katsayı, 100 kişinin, virüsü 288 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor. Pandeminin kontrol altında tutulabilmesi için katsayının 1’in altında tutulması önem taşıyor. Almanya’da bulaştırma katsayısı 4 günlük ve 7 günlük verilere göre kayda alınıyor. 4 günlük hesaplama değeri, bir kişiye koronavirüs bulaşmasıyla o kişinin virüs bulaştırdığı kişinin testinin pozitif çıkması arasında geçen süreyi ifade ediyor. Bu hesaplamada günlük yeni vaka sayısı dört gün önceki vaka sayısıyla karşılaştırılıyor. Enstitü, 4 günlük hesaplamalara ek olarak 14 Mayıs’tan itibaren 7 günlük katsayı hesaplamalarına da başladı. Bu hesaplama, 4 günlük verilere göre bölgesel günlük dalgalanmalardan daha az etkilendiği için daha istikrarlı ve genel bir veri olarak görülüyor. GÖZLEMLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Enstitü, bulaşma katsayısındaki ciddi artışın vaka sayılarındaki bölgesel patlamalarla bağlantılı olduğunu, ülke genelinde vaka sayılarının düşük seyretmesi nedeniyle bulaştırma katsayılarındaki bölgesel patlamaların bulaştırma katsayısına güçlü etki ettiğini belirtti. Enstitüden yapılan açıklamada önümüzdeki günlerdeki gelişmelerin gözlemlenmesinin önem taşıdığı, özellikle de patlamaların yaşandığı bölgeler dışında vaka sayılarında artış kaydedilip kaydedilmeyeceğinin görülmesi gerektiği bildirildi.

Enstitüden pazar günü yapılan açıklamada koronavirüsün halk sağlığına oluşturduğu riskin genel olarak ‘yüksek’, riskli gruplarda da ‘çok yüksek’ olarak sınıflandırılmaya devam ettiği kaydedildi.