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NAZİLERİN işgal ettiği Polonya sınırları içindeki Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda ölümü bekleyen tutsakların, ‘Kızıl Ordu’ olarak bilinen Sovyet ordusu tarafından 27 Ocak 1945’te özgürlüğe kavuşturulmasının 77’nci yıl dönümü vesilesiyle Federal Meclis’te kurbanları anma töreni düzenlendi. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, milyonlarca Yahudi’nin, Roman’ın ve rejim karşıtlarının katledilmesinin Almanya ve Almanlar adına utanç verici olduğunun altını çizdi. “Bugün utanç günüdür. Almanya’nın eski nesillerinin giriştiği utanç” diyen Bas, günümüzde de Yahudi düşmanlığının var olmasının utanç verici olduğunu söyledi. Baerbel Bas, “Yahudi düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, İslam düşmanlığına bizim ülkemizde yer yoktur. Bugün yoktur, yarın da olmayacaktır. Yahudi düşmanlığı toplumsal bir sorun. Farklı görünümleri yüzünden insanları dışlayanlar özgürlükten bahsedemez” dedi.

Federal Meclis’teki Almanya, İsrail ve Avrupa Birliği bayrakları tören sırasında yarıya kadar indirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy, 87 yaşındaki Inge Auerbacher’in kollarına girerek yardımcı oldu.