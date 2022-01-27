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Nazi döneminde soykırıma uğrayan 6 milyondan fazla Yahudi adına Federal Meclis’te düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. 7 yaşındayken Naziler tarafından ailesiyle birlikte toplama kampına götürülen ve hayatta kalmayı başardıktan sonra Amerika’ya göç eden Yahudi kökenli 88 yaşındaki Inge Auerbacher kendi hikâyesini anlattı. İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy ise konuşmasının sonlarına doğru kendisini tutamayıp ağladı.
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NAZİLERİN işgal ettiği Polonya sınırları içindeki Auschwitz-Birkenau Toplama Kampı’nda ölümü bekleyen tutsakların, ‘Kızıl Ordu’ olarak bilinen Sovyet ordusu tarafından 27 Ocak 1945’te özgürlüğe kavuşturulmasının 77’nci yıl dönümü vesilesiyle Federal Meclis’te kurbanları anma töreni düzenlendi. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, milyonlarca Yahudi’nin, Roman’ın ve rejim karşıtlarının katledilmesinin Almanya ve Almanlar adına utanç verici olduğunun altını çizdi. “Bugün utanç günüdür. Almanya’nın eski nesillerinin giriştiği utanç” diyen Bas, günümüzde de Yahudi düşmanlığının var olmasının utanç verici olduğunu söyledi. Baerbel Bas, “Yahudi düşmanlığına, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, İslam düşmanlığına bizim ülkemizde yer yoktur. Bugün yoktur, yarın da olmayacaktır. Yahudi düşmanlığı toplumsal bir sorun. Farklı görünümleri yüzünden insanları dışlayanlar özgürlükten bahsedemez” dedi.
DÜNYA ÇOCUKLARININ ANNESİYİM Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Freiburg kenti yakınlarındaki Kippenheim beldesinde doğan ve henüz 7 yaşındayken Yahudi kökenli ailesiyle birlikte Theresienstadt (eski Çekeslovakya’da) Toplama Kampı’na götürülen, hayatta kalmayı başardıktan sonra Amerika’ya göç eden 87 yaşındaki Inge Auerbacher de Federal Meclis’teki törende kendi hikâyesini anlattı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz'un yardımıyla kürsünün yanındaki sandalyeye oturarak konuşmasını yapan Auerbacher, toplama kampında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüz binlerce kişinin yaşamını yitirmesine tanık olduğunu söyledi. “Toplama kampı duvarlarla çevrilmişti. Yaşam koşulları tam bir felaketti. Açlıktan ölenler vardı. İntihar edenler oldu. Bu korkunç tabloya tanık olduk. Kartonda bir fare ölüsü gördüm bir gün. O da açlıktan ölmüştü” dedi. Auerbacher, Theresienstadt Toplama Kampı’ndan sağ olarak kurtulduktan sonra ailesiyle birlikte Stuttgart’a yerleştiklerini, 1946 yılında da Amerika’ya gittiklerini anlattı. Okula ilk kez 15 yaşındayken gittiğini ve sonradan üniversitede kimya okuduğunu anlatan Auerbacher, geçirdiği hastalıklar nedeniyle çocuk sahibi olamadığını belirtirken, “Ben anne olamadım, çocuk doğuramadım. Ama ben dünya çocuklarının annesiyim” dedi.
KÜRSÜDE KONUŞURKEN AĞLADI Federal Meclis’teki anma töreninde İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy de bir konuşma yaptı. Aradan yıllar geçtiği halde Nazi dönemindeki Yahudi soykırımı yaralarının hâlâ iyileşmediğini ve hiçbir zaman iyileşmeyeceğini söyleyen Levy, Almanya ile İsrail arasında oluşturulan köprünün sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirtti. “Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel’e iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı özellikle teşekkür diyorum” diyen Levy, aynı hassasiyeti Başbakan Olaf Scholz’dan da beklediklerini dile getirdi. Levy, konuşmasının sonuna doğru konuşmakta zorlandı. Nazi kurbanlarıyla ilgili bir kitaptan pasajlar okurken gözyaşlarını tutamadı. “Bir daha asla! Bir daha asla!” diyen Levy, iki ülkenin gençlerinin yakınlaştırılması için çaba gösterilmesini istedi ve “Birlikte ortak bir gelecek yaratmalıyız” dedi.
Federal Meclis’teki Almanya, İsrail ve Avrupa Birliği bayrakları tören sırasında yarıya kadar indirildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy, 87 yaşındaki Inge Auerbacher’in kollarına girerek yardımcı oldu.