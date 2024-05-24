Budapeşte’de ‘Ege lezzetleri’ sunuldu

21-27 Mayıs haftasında ‘Ege Lezzetleri’ temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nın ilk etkinliği, bir Türk yatırımı olan Matild Otel’de Macaristan’daki Türk şirketlerinin sponsorluğunda, üst düzey Macar konukların, kordiplomatik mensuplarının, kültür, sanat, spor ve medya çevrelerinin katıldığı yemek daveti oldu. Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı davette konuklara, geçen yıl Basque Culinary World Prize’ı kazanan şef Ebru Baybara Demir’in Ege’nin yöresel malzemeleriyle hazırladığı yemekler ikram edildi. Büyükelçi Ekşioğlu, ‘7 Bölge 7 Mutfak’ sloganıyla başlattıkları gastrodiplomasi etkinliklerinin altıncısını düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geleneksel Anadolu yemeklerinin ‘sıfır atık’ felsefesiyle uyumlu bir biçimde kuşaklardan kuşaklara aktarıldığı ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının Macarca çevirisinin tamamlanmak üzere olduğunu da duyurdu.TÜRK ÇAYI İKRAM EDİLDİ
2024 Türk-Macar Kültür Yılı’nda öne çıkan bir diğer tema olarak spor diplomasisine değinen Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, 19 Mayıs Atatürk
’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ndan ve Macaristan’ın 19 Mayıs’ın Dünya Fair Play Günü olarak belirlenmesi için Birleşmiş Milletler’de (BM) başlattığı girişime Türkiye’nin verdiği destekten bahsetti. Etkinliğin düzenlendiği 21 Mayıs’ın Dünya Çay Günü olması münasebetiyle konuklara gecenin sonunda Türk çayı ikram edildi.
Türk Mutfağı Haftası’nın ikinci etkinliğinde ise şef Ebru Baybara Demir, Ege lezzetlerini bu kez resepsiyon formatında işletmeciliğini bir Türk kadın girişimcinin üstlendiği Brody House-The Garden Cafe’de konuklara sundu. Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, buradaki konuşmasında da Türk ve Macar mutfaklarındaki benzer yemeklere ve pişirme tekniklerinin varlığına işaret etti.DERS VERİLECEK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yardımda bulunulan BKSZC Mátyás Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu’ndaki etkinlikte ise Bolu Mengen Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Macar şef ve aşçılarına Türk Mutfağı dersleri verileceği duyuruldu. Ege Mutfağı’nın yöresel yemekleri birlikte pişirilerek konukların beğenisine sunulacağı da belirtildi. Büyükelçisi Karanis Ekşioğlu, önümüzdeki hafta Macar basın mensuplarıyla Macaristan’daki önemli Osmanlı kültürel miraslarından birinde Türk kahvaltısı formatında bir araya gelerek Kültür Yılı’nın ilk beş ayına dair değerlendirmelerde bulunacaklarını ve müteakip etkinlikler hakkında bilgi vereceklerini açıkladı. Kahvaltı buluşmasının gerçekleşeceği Pasha Cafe’nin, Beylerbeyi Karakaş Mehmed Paşa döneminde 1620 yılında Budin Kalesi’nde inşa edilen yapının içerisinde yer aldığı ve Karakaş Paşa Kulesi olarak anılan bu yapının, geçen yıl Macar Devleti tarafından restore edilerek ziyarete açıldığı da hatırlatıldı.