Budapeşte’de ‘Ege lezzetleri’ sunuldu

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21-27 Mayıs haftasında ‘Ege Lezzetleri’ temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nın ilk etkinliği, bir Türk yatırımı olan Matild Otel’de Macaristan’daki Türk şirketlerinin sponsorluğunda, üst düzey Macar konukların, kordiplomatik mensuplarının, kültür, sanat, spor ve medya çevrelerinin katıldığı yemek daveti oldu. Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı davette konuklara, geçen yıl Basque Culinary World Prize’ı kazanan şef Ebru Baybara Demir’in Ege’nin yöresel malzemeleriyle hazırladığı yemekler ikram edildi. Büyükelçi Ekşioğlu, ‘7 Bölge 7 Mutfak’ sloganıyla başlattıkları gastrodiplomasi etkinliklerinin altıncısını düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geleneksel Anadolu yemeklerinin ‘sıfır atık’ felsefesiyle uyumlu bir biçimde kuşaklardan kuşaklara aktarıldığı ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabının Macarca çevirisinin tamamlanmak üzere olduğunu da duyurdu.

