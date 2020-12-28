‘Bu yıl 100 milyon aşı mümkün’

DÜNYA Tabipler Birliği Başkanı Frank Montgomery, “Aşı kampanyasıyla koronavirüse karşı kendimizi aktif savunmaya başladık” dedi. Aşının virüsü oldukça zayıflatacağını vurgulayan Montgomery, aşı üretiminin oldukça artırıldığını ve önümüzdeki yıl içinde Almanya’da 100 milyon aşı yapmanın mümkün olacağını belirtti. DLF radyosuna konuşan Montgomery bazı politikacıların aşı üretimini artırma taleplerini eleştirdi ve “Bazıları kimyasal üretim sürecini küçümsüyor veya siyasi şova çevirmeyi deniyor. Federal hükümet üretim kapasitesini çok mükemmel teşviklerle artırdı” diye konuştu.

‘İYİ BİR PLAN’

Almanya’da aşı başlangıcında bazı yerlerde soğutucu sorunu yaşanmasına rağmen aşılama sürecinden çok iyimser olduğunu söyleyen Montgomery, “Her geçen gün daha da iyileşecek” dedi. Aşıda öncelikli gruplar belirlenmesini iyi bir plan olarak niteleyen Montgomery, şimdi asıl aşıya karşı ön yargıları gidermek için tartışmanın önemli olduğunu vurguladı.

‘ÇEKİNCELERİ BIRAKACAKLAR’

BioNTech aşısının uzun vadede yan etkilerini son derece ihtimal dışı gördüğünü söyleyen Montgomery, “Şimdi aşı olmak isteyenleri aşımalı. Diğerleri zaman içinde çekincelerini bırakacaklar” dedi. Montgomery, aşı olanlara ayrıcalık konusuna prensip olarak karşı olmadığını, ancak bu tartışmayı erken bulduğunu söyledi. Federal İçişleri Bakanı Seehofer ve Sağlık Bakanı Spahn, aşı mecburiyeti anlamına geleceği gerekçesiyle aşı olanlara ayrıcalık tanınmasına karşı olduklarını açıklamışlardı.