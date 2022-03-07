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İsmi açıklanmayan kulüp çalışanının geçtiğimiz hafta kızıyla kulüp tesislerine geldiği belirtildi. Tesislerde gezinti yaparken yanlarından geçen Bayern’in siyahi futbolcuları Serge Gnabry ve Eric Maxim Choupo-Moting’i kızına gösteren çalışan, "Bu tipleri evime getirmene gerek yok“ dediği belirtildi. Çalışanın bu ırkçı sözlerini kulüpte görevli diğer çalışanların da duyduğu ve yönetime bilgi verdiği kaydedildi.