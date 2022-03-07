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"Bu tipleri evime getirmene gerek yok"

#Serge Gnabry Eric Maxim Choupo-Moting#Herbert Hainer#Bundesliga
Bu tipleri evime getirmene gerek yok

Bayern Münih’in bir çalışanı ırkçı sözleri nedeniyle kulüpten kovuldu. Çalışanın uzun yıllardır Bayern Münih’te görev aldığı ve siyahi futbolculara yönelik söylediği sözler nedeniyle kulüpten kovulduğu öğrenildi.

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İsmi açıklanmayan kulüp çalışanının geçtiğimiz hafta kızıyla kulüp tesislerine geldiği belirtildi. Tesislerde gezinti yaparken yanlarından geçen Bayern’in siyahi futbolcuları Serge Gnabry ve Eric Maxim Choupo-Moting’i kızına gösteren çalışan, "Bu tipleri evime getirmene gerek yok“ dediği belirtildi. Çalışanın bu ırkçı sözlerini kulüpte görevli diğer çalışanların da duyduğu ve yönetime bilgi verdiği kaydedildi.

Bu tipleri evime getirmene gerek yok
Bayern Münih yönetimi ise ırkçı sözler nedeniyle çalışanın işine derhal son verdi. 2020 yılında Bayern Münih’in alt yapısında bir takımı çalıştıran teknik direktör, bir sohbet kanalında ırkçı sözlerinin ortaya çıkması nedeniyle kulüpten atılmıştı.
Bu tipleri evime getirmene gerek yok
Teknik direktör ayrıca para cezasına da çarptırıldı ve 18 ay meslekten men cezası da almıştı. Kulüp daha sonra 'Irkçılığa kırımızı kart' adlı bir inisiyatif başlattı. "Dünyaya açık bir kulüp olarak FC Bayern, hoşgörünün yanında her türlü dışlama ve ayrımcılığa karşıdır" diyen Bayern Münih Kulüp Başkanı Herbert Hainer, bu nedenle, ırkçılıkla ilgili iddianın derhal araştırılıp doğrulandıktan sonra adım atıldığını belirtti. Gelişmelerin Bayern Spor yönetimi başkanı Hasan Salihamidziç tarafından takıma duyurulduğu belirtildi.

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#Serge Gnabry Eric Maxim Choupo-Moting#Herbert Hainer#Bundesliga

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