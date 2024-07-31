Bu kez Nürnberg’de döner kesti

Güncelleme Tarihi:
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Münih’teki döner ziyafetinden sonra dün (salı) akşam da Nürnberg’de hayranlarıyla buluştu. ‘Bavyera Üstün Hizmet Madalyası’ sahibi Ahmet Can ve eşi Nesrin Can’ın sahibi olduğu Mevlana Restoran’da 30 hayranıyla buluşan Söder hem döner kesip ikram etti hem de yedi. Restorana üzerinde ‘Söder Kebap’ yazılı tişörtlerle gelen hayranları Söder’le birlikte keyifli bir akşam geçirdi.
Türkiye’de olan Ahmet Can, görüntülü olarak aradığı Söder’e “Hoş geldin” derken, Söder’i Nesrin Can karşıladı. Nesrin Can, Nürnberg’de ikâmet eden Söder’in döner başta olmak üzere Türk mutfağını çok sevdiğini söylerken, “Canı Türk yemeği istediğinde hep buraya gelir. Her geldiğinde bizlerle sohbet eder ve dana döner, ızgara etlerinden yemeden ayrılmaz. Türk dostu Söder, gelecek seçimlerde Almanya Başbakanı olmalı” dedi.