Bu kez Nürnberg’de döner kesti

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, Münih’teki döner ziyafetinden sonra dün (salı) akşam da Nürnberg’de hayranlarıyla buluştu. ‘Bavyera Üstün Hizmet Madalyası’ sahibi Ahmet Can ve eşi Nesrin Can’ın sahibi olduğu Mevlana Restoran’da 30 hayranıyla buluşan Söder hem döner kesip ikram etti hem de yedi. Restorana üzerinde ‘Söder Kebap’ yazılı tişörtlerle gelen hayranları Söder’le birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Türkiye’de olan Ahmet Can, görüntülü olarak aradığı Söder’e “Hoş geldin” derken, Söder’i Nesrin Can karşıladı. Nesrin Can, Nürnberg’de ikâmet eden Söder’in döner başta olmak üzere Türk mutfağını çok sevdiğini söylerken, “Canı Türk yemeği istediğinde hep buraya gelir. Her geldiğinde bizlerle sohbet eder ve dana döner, ızgara etlerinden yemeden ayrılmaz. Türk dostu Söder, gelecek seçimlerde Almanya Başbakanı olmalı” dedi.

Mehmet Akdağ, Nesrin Can, Bülent Bayraktar

Nürnberg Metropol Türk Toplumu (tgmn) eski Başkanı Bülent Bayraktar da “Söder sadece iyi gün dostu değil, kötü günlerde de Türklerin dostu olmuştur” dedi. Bayraktar, Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremde kızının elini tutan babanın fotoğrafını görünce içinin parçalandığını söyleyen Söder’in, “Ben Türk toplumunun yıllardan beri dostuyum. Dostluk böyle zor günlerde belli olur” diyerek, Bavyera eyaleti adına 4 milyon Euro maddi yardım yaptığını ve bölgeye TIR’lar ve uçaklarla tonlarca malzeme gönderdiğini hatırlattı.