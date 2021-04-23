Bu kadarına da pes! Tekne ilanında küfürlü ırkçılık

BRANDENBURG eyaletindeki Eberswalde kentinde yaşayan ‘Tino’ rumuzlu bir kullanıcı, 3 Nisan’da yayınladığı ‘1720503900’ numaralı ilanla teknesinin fotoğrafını paylaşıp satmak ve değiştirmek istediğini duyurdu. Teknesinin özelliklerini anlatan Tino adlı aşırı sağcı, küfürlü sözlerle başladığı ilana ‘... ile halı tüccarlarına 9 bin 500 euro, onların dışındaki herkese ise 6 bin 500 euro’ diye yazdı. ‘SİTEMİZDEN HEMEN SİLDİK’

Gelen tepkiler üzerine ırkçı ilanın paylaşıldığı eBay şirketine görüşlerini sorduk. eBay Almanya Sözücüsü Pierre Du Bois gazetemize yaptığı açıklamada, ırkçı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtirken, “İlanlarda veya içerikle ilgili kullanıcılar arasındaki haberleşmelerde her türlü ırkçı ifadeleri kınıyoruz. Bahsettiğiniz ilandaki açıklamalar çok açık bir şekilde günlük yaşamdaki ırkçılık kapsamına girer. İlanı sitemizden hemen sildik. İlanı veren kullanıcı uyarıldı ve bir daha buna benzer bir paylaşımda bulunması durumda eBay küçük ilanlar sitesinden sürekli olarak men edileceği bildirildi” dedi.