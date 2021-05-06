Kadınlar Ligi finali Türk televizyonculuk tarihine geçti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu’nda Fatih Vatan Spor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş Vodafone şampiyon oldu.

4 FARKLI KANAL, 4 FARKLI SPİKER

Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı.

Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 numaralı kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken; TRT Spor’da Erem Koca, Sky 360’da İlker Duralı, Sport Tv’de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı.

D Smart’ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi’nin finali Lig Radyo’dan da yayınlandı.