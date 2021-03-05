Bu araziye üniversite kurulacak...

240 profesör ve yaklaşık 1800 kişinin çalışması planlanan üniversite, ülke geneli için de model olacak, dersler İngilizce verilecek. Boş ve kullanılmayan araziye üniversitenin yanı sıra 5 bin konutluk evlerin de yapılacağı açıklananınca, Brunecker sokağı üzerindeki yeni mahallenin adının ne olacağı tartışması başladı. Bu amaçla yapılan ankete 150 isim önerildi. Nürnberg’in yeni semtinin adının Lichtenreuth veya Hegelau olması yönünde birçok öneri sunuldu.



Bu arazide aylar önce yapılan kazı çalışmaları sırasında aralıklarla 500’er kiloluk Amerikan bombaları bulunmuş ve hemen yanında yer alan ‘Can Supermarket’ adlı Türk iş yeri tedbir amaçlı bir süre boşaltılmıştı.