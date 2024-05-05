BTKD’den, Londra’da ‘Kadınlara Yatırım Yapın’ etkinliği!

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İNGİLTERE Parlamentosu’nda Barones Meral Hüssein-Ece’nin ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel çay davetine Başkonsolos Bekir Utku Atahan, Büyükelçilik Müsteşarı Özge Atahan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Başkonsolos Yardımcısı Işınsu Topçuoğlu, KKTC Konsolosu Namık Cafer, ÇAP Başkanı Servet Hassan ile parlamentonun Lordlar Kamarası kanadından Barones Gohir, Barones Verma, Barones Thornton, Barones Mobarik’in yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Lordlar Kamarası’ndan çesitli partilere mensup Baronesler; Meral Hüssein-Ece, Shaista Gohir, Sandy Verma, Glenys Thornton, Nosheena Mobarik, Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, BTKD Başkanı Maviş Fuchs, dernek üye ve dostlarından oluşan 100’den fazla konuk iştirak etti.

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KAMPANYAYI DESTEKLEDİLER

Bu yılki Birleşmiş Milletler’in Dünya Kadınlar Günü için belirlediği ‘Kadınlara Yatırım Yapın: İlerlemeyi Hızlandırın’ temasından esinlenerek düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını Barones Meral Hüssein-Ece yaptı. BTKD Başkanı Maviş Fuchs kampanyayı desteklediklerini açıkladı. Kıbrıslı Türk kökenli Barones Hüssein-Ece, şunları söyledi: “Kadın ve kızlar dünyanın en yoksullarının çoğunluğunu oluşturuyor. 1 milyar yoksulun yüzde 70’i kadın. Çoğu eğitim ve en temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Her 3 kadından biri ne yazık ki yaşamları boyunca şiddete maruz kalıyor” dedi. Daha sonra söz alan BTKD Başkanı Maviş Fuchs, 2002 yılında Londra’da kurulan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 22 yıldır toplumda fark yaratmak isteyen kadınlarla birlikte çalıştıklarını kaydeden BTKD Başkanı, BM’nin ‘Kadınlara Yatırım Yapın: İlerlemeyi Hızlandırın’ çağrısını tekrarlayarak, kız çocuklarını eğitmenin, kadına yatırım yapmanın ve ona iş gücü sağlamanın güvenli ve zengin bir gelecek, daha adil bir ekonomi ve sağlıklı bir dünya için şart olduğunu vurguladı.

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‘HER ŞEY KADINLARIN ESERİDİR’

Başkonsolos Utku Atahan ise sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözleri, “Dünyada gördüğünüz her şey kadınların eseridir” cümlesi ile başladı. Atatürk’ün Türk kadınlarını güçlendirmek için yılmadan çalıştığını belirten Başkonsolos, Batılı ülkelerin birçoğundan önce Atatürk’ün Türk kadınına erkeklerle eşit haklar sağladığını ifade etti. Başkonsolos, Britanya’daki Türk kadınlarının karar alma mevkilerindeki başarıları ve Britanya politikasına katkılarını da bu bağlamda memnunlukla izlediklerini ifade etti. Daha sonra söz alan Barones Gohir, Barones Verma, Barones Thornton ve Barones Mobarik de BTKD’nin etkinliğine katılmaktan büyük memnunluk duyduklarını dile getirerek, kadınların iş ve çalışma hayatındaki rolleri, onlara yer açma yolundaki çabaları konularında kendi hayatlarından örnekler verdiler. Kadınların güçlenmesi için elbirliğiyle çalışmaya devam edilmesi gerektiğine işaret eden Parlamenterler sorunların çözümü için erkeklerin daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladılar.

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