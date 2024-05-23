Brüksel’de Reyhan Karaca’dan muhteşem performans!

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REYHAN Karaca’nın yanı sıra sahnede Burak Arslan canlı ekibiyle muhteşem bir performans sergiledi. Burak, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak geceye damgasını vurdu. Ayrıca, 25 yıldır sektörde önemli bir yer edinmiş olan DJ Şahin, Suzan ve Tanju ile birlikte sahne aldı. Bu ekip, canlı müzik ile DJ performansını harmanlayarak darbuka ve davul gibi enstrümanlarla yeni bir konsept sundu. Gecenin doruk noktasında Burak Arslan, Reyhan Karaca ile birlikte düet yaparak izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, DJ Abdullah Şahbaz da geceye renk kattı. Bu unutulmaz gecenin organizatörleri ise Brussels Events, DJ Şahin ve Erdal Şevik olarak öne çıktı. Geceye katılanlar coşkulu anlar yaşayarak eğlendiler.