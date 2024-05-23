×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Brüksel’de Reyhan Karaca’dan muhteşem performans!

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Reyhan Karaca#Burak Arslan
Brüksel’de Reyhan Karaca’dan muhteşem performans
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 11:39

Belçika’nın başkenti Brüksel’de unutulmaz bir 90’lar gecesi düzenlendi. Gecenin baş konuğu, 90’lı yılların ünlü isimlerinden Reyhan Karaca, sahne alarak izleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Reyhan Karaca’nın performansı, coşkulu izleyici kitlesi tarafından büyük beğeni topladı.

Haberin Devamı

REYHAN Karaca’nın yanı sıra sahnede Burak Arslan canlı ekibiyle muhteşem bir performans sergiledi. Burak, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatarak geceye damgasını vurdu. Ayrıca, 25 yıldır sektörde önemli bir yer edinmiş olan DJ Şahin, Suzan ve Tanju ile birlikte sahne aldı. Bu ekip, canlı müzik ile DJ performansını harmanlayarak darbuka ve davul gibi enstrümanlarla yeni bir konsept sundu. Gecenin doruk noktasında Burak Arslan, Reyhan Karaca ile birlikte düet yaparak izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, DJ Abdullah Şahbaz da geceye renk kattı. Bu unutulmaz gecenin organizatörleri ise Brussels Events, DJ Şahin ve Erdal Şevik olarak öne çıktı. Geceye katılanlar coşkulu anlar yaşayarak eğlendiler.

Brüksel’de Reyhan Karaca’dan muhteşem performans

Brüksel’de Reyhan Karaca’dan muhteşem performans

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Reyhan Karaca#Burak Arslan

BAKMADAN GEÇME!