Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Gününü kutladıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziler Günü'nü kutladı#CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Son dakika: Çinin nükleer tehditine ABDden füzeli yanıtSon dakika: Çin'in 'nükleer tehdit'ine ABD'den 'füze'li yanıt!#ABD
Son dakika... Diyarbakırda Hevsel Bahçelerinde yangınSon dakika... Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde yangın#Diyarbakır
Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenlediAfgan kadınları eğitim hakları için "sessiz protesto" düzenledi#Afganistan
Bakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağızBakan Varank açıkladı: Yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atacağız#İhracat Rakamları
Son Dakika: Beşiktaştan sakatlık açıklaması Necip Uysal ve Mehmet Topal...Son Dakika: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Necip Uysal ve Mehmet Topal...#Beşiktaş
Son Dakika: A Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi resmen başladıSon Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı!#Kuntz
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERAvrupa Haberleri

Brüksel sakinleri ‘arabasız’ caddelerin tadını çıkardı

#AVRUPADAN HABERLER#Arabasız Gün#Bisiktel
Brüksel sakinleri ‘arabasız’ caddelerin tadını çıkardı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de her yıl düzenlenen ‘Arabasız Gün’ etkinliği kapsamında kentin cadde ve sokaklarını yayalarla bisiklet, kaykay ve paten sürücüleri doldurdu.

Haberin Devamı

Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yollar, 09.30’dan itibaren araç trafiğine kapandı. Kent içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bisikletlerin sürücüleri boş yolların tadını çıkarırken çeşitli noktalara kurulan ücretsiz tamir istasyonlarında bisikletlerinin onarımını sağladı. Caddelerde bebek arabalarını süren aileler, kaykay ve paten kayan gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar da dikkati çekti. Oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenlenirken, toplu taşıma da ücretsiz yapıldı. Araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına izin verilen gün boyunca polisler, araç sürücülerini denetledi, kent merkezinde 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.

Brüksel sakinleri ‘arabasız’ caddelerin tadını çıkardı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABERLER#Arabasız Gün#Bisiktel