Britanyalı Alevilerden kampanya: ‘Nüfus sayımında Alevi yazın’

BRİTANYA’da yaşayan Aleviler 2021 nüfus sayımında inanç hanesinde görünür olmak istiyorlar. Britanya Alevi Fedrasyonu (BAF) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı basın açıklamasında şöyle denildi: “Aleviler olarak 1980’lerin başından itibaren Britanya’da yaşamaya başladık. Kırk yıldan kısa bir süre içinde Britanya’da, toplumun her alanında var olup, kendi inanç ve kültürümüzü koruyarak, bu toplumun bir parçası olduk. 2015 yılında İngiltere ve Galler Vakıflar Kurulu Aleviliği bağımsız bir inanç olarak kabul etti. Ayrıca 2017 Britanya İçişleri Bakanlığı raporunda da Britanya’da yaklaşık 300 bin Alevi yaşadığı bilgisi yer aldı. Şimdi Aleviler olarak bu ülkede her on yılda bir yapılan nüfus sayımında da yer almak istiyoruz. Nüfus sayımı formlarında, ‘İnanç’ başlığı altında 6 inancın ismi ve diğer seçeneği bulunmaktadır. Aleviler olarak bugüne kadar ‘diğer’ seçeneğini işaretleyip ‘Alevi’ yazıyorduk. 2021’de kullanılacak olan nüfus sayımı formlarında Alevi seçeneğinin yer alması Alevilerin kamusal alanda daha fazla görünür olmasını sağlayacaktır. 2021 Nüfus sayımı formlarında Alevi seçeneğinin de yer alması için Kuzey Enfield milletvekili Feryal Clark’ın 21 Mayıs 2020 tarihinde nüfus sayımı komisyonuna gönderdiği mektuba gelen cevapta 2021 sayımı için elektronik (online) formlarda Alevi seçeneğinin yer alabileceği belirtildi. Ancak basılı formlarda aynı seçeneğin yer almasının zor olacağı vurgulandı. İnanıyoruz ki Alevilerin 2021 nüfus sayımında görünür olması için yürüteceğimiz kampanya ve yaratacağımız kamuoyu ile basılı formlarda da Alevi seçeneği yer alacaktır. Britanya Parlamentosu internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduk. Bu süreçte tüm canlarımı imza kampanyası ile birlikte fotoğraf ve videolar ile kampanyamızı desteklemeye ve büyütmeye davet ediyoruz.”