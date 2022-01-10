Britanya’da, 10 yılda 29 kişi hayvanlara...

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BİLGİ edinme yasası kapsamında, İngiltere Adalet Bakanlığı’na, 2010’dan bu yana Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de kaç kişinin hayvanlara tecavüz suçundan hüküm giydiği soruldu. Bakanlığın açıkladığı verilere göre hayvanlara tecavüz suçu en çok İngiltere’de işlendi. Kayıtlara göre 2010’dan bu yana sadece 29 kişi hayvanlara tecavüz suçlamasından hüküm giydi. Bu suçun 27’si İngiltere’de işlenirken, Galler’de iki vaka görüldü. Bakanlık, hüküm giyilen vakalarda tecavüz edilen hayvanların türünü ise açıklamadı. Ülkede kayıtlara geçmeyen kaç vaka olduğu ise bilinmiyor. Hayvanlara tecavüz Birleşik Krallık’ta iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.