Britanya Alevi Federasyonu’nda yeni dönem!

Haberin Devamı

TOPLAMDA 12 yıldır cemevi ve BAF bünyesinde görev yapan Erbil, birinci yıl Denetleme Kurulu’nda olmak üzere 4 yılı İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde 8 yıldır da BAF’da başkanlık yapıyordu. Başkanlığa bu kez aday olmayan Erbil, “Yeni arkadaşlarımızın gelmesi çok önemli. Bütün arkadaşlarım bu göreve layıktır. Önemli olan kurumun güçlenerek devam etmesi” dedi. BAF yerleşkesinde yapılan kongreye delegelerin yanı sıra Britanya’daki demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi parti temsilcileri ile izleyiciler katıldı. Saygı duruşunun ardından Derya Alibaboğlu çerağ uyandırılmasıyla başlayan kongrenin divan üyeliğine Baki Düzgün, Zabit Kurnaz, İsmail İncedal, Derya Alibabaoğlu, Sibel Özçelik ve Fatma Yıldırım Polat seçildi. ‘ÜÇ CAN BİR CEMDİR’

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı kongrenin açılış konuşmasını yapan Erbil, federasyonun geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Özellikle pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışarak yüzlerce kişiye gıda yardımında bulunduklarını belirten Erbil, “Kurumumuzun bu konuda çok önemli bir işlevi oldu. İngiliz kurumlarının, belediyelerinin ve yardım derneklerinin büyük takdirini kazandık” dedi. 21 Mart 2021 nüfus sayımı çalışması hakkında da bilgi veren Erbil, “Sonuçlar 22 Şubat 2022’de açıklanacak. Ortaya bir rakam çıkacak. İster 3 bin ister 5 bin ister 50 bin olsun. Önemli olan Aleviliğin resmen tanınması. Üç can bir cemdir. Üç kişi varsa biz varız” dedi. Erbil, yeni dönemde başkan olmayacağını açıklayarak “Aleviler vardır, Alevilik haktır. Önemli olan ‘Bizim yolumuz kutsaldır’ diyerek bu yola devam etmektir” diyerek sözlerini tamamladı. İsrafil Erbil’in faaliyet raporu, Nadida Köroğlu ve Ali Demir’in de mali raporu okuyup onaylanmasının ardından seçimlere geçildi. Seçimlere de tek liste ile gidildi. Adayların onaylanması ardından yeni yönetim ilk toplantısında Eş Başkanlarını seçti. Enfield Alevi Kültür Merkezi Eş Başkanı Dilek İncedal ve Doncaster cemevi önceki dönem başkanlarından Müslüm Dalkılıç Eş Başkan seçildi. YÖNETİM ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU:

YÖNETİM KURULU: Halil Akçadağ, Yaşar Akkaya, Pınar Aksu, Ali Ekber Aktepe, İsmail Aslan, Kemal Aslan, Fırat Ateşoğlu, Mahmut Aydoğan, İsmail Çandır, Gülay Dalkılıç, Zeynep Demir, Maksut Demir, Ali Demir, Garip Demirci, İsrafil Erbil, Doğan Erdoğan, Günseli Erdoğan, Lütfi Ergüven, Hasan Gül, İbrahim Has, Abidin Kala, Canan Kaya, Dilara Kaya, Filiz Koç, Yusuf Koçoğlu, Ali La Pax, Sibel Özçelik, Mehmet Sağ, Adil Şipar, Songül Tas, Cuma Ülgü, Canan Yeşiltepe, Kazım Yıldırım.

DİSİPLİN KURULU: Yusuf Özer, Özlem Şahin, Nurettin Karaoğlan, Aykut Gül, Elif Altun.

DENETLEME KURULU: Nadide Köroğlu, Taner Çiçek, Ahmet Doğan, Gülizar Karaoğlan, Mehmet Durna.