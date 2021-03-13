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Avrupa
Haber Giriş: 13.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Brezilya’daki maçta hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

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Brezilya’daki maçta hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

Brezilya'da oynanan Boavista-Goias karşılaşmasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Maçın hakemi Denis da Silva Ribeiro Serafim sahanın ortasına tuvaletini yaptı.

Brezilya Kupası’nda oynanan Boavista-Goias karşılaşması başlamadan önce hakem Denis da Silva Ribeiro Serafim’in yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maçın başlamasına dakikalar kala sahaya çıkan Brezilyalı hakem, soyunma odasına dönecek vakti olmadığını düşününce şortunu indirerek tuvaletini sahanın ortasına yaptı.

Brezilya’daki maçta hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı
Kameralar tarafından görüntülenen hakem, şortunu düzelttiği sırada kendisine yaklaşan kaleciye yumrukla selam verdi ve hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Hakem Serafim’in bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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