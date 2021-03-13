Brezilya’daki maçta hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı

Brezilya Kupası’nda oynanan Boavista-Goias karşılaşması başlamadan önce hakem Denis da Silva Ribeiro Serafim’in yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maçın başlamasına dakikalar kala sahaya çıkan Brezilyalı hakem, soyunma odasına dönecek vakti olmadığını düşününce şortunu indirerek tuvaletini sahanın ortasına yaptı. Kameralar tarafından görüntülenen hakem, şortunu düzelttiği sırada kendisine yaklaşan kaleciye yumrukla selam verdi ve hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Hakem Serafim’in bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.