MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBremen’de yangın: 4 kişilik bir aile yok oldu!
GeriAvrupa Bremen’de yangın: 4 kişilik bir aile yok oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Murat Tosun / BERLİN
Haber Giriş: 22.04.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Bremen’de yangın: 4 kişilik bir aile yok oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bremen’de yangın: 4 kişilik bir aile yok oldu!

Almanya’nın Bremen kentinde müstakil bir evde çıkan yangında 4 kişilik aile yok oldu.

BREMEN polisinden yapılan açıklamada, yangının sabah saatlerinde çıktığı ve yangın ihbarının 08.40’da yapıldığı belirtildi. İki katlı müstakil evin üst katı ve çatısının tamamen yandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım aracı sevk edildi. İlk yapılan müdahalenin ardından itfaiye 47 yaşında bir erkek ve 40 yaşında bir kadın ile bir çocuğun cesedini çıkardı. Yangında ağır yaralı olarak kurtarılan ikinci çocuğun ise tüm müdahalelere rağmen götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği söylendi. Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken Bremen polisi Kriminal Dairesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi