Bremen’de yangın: 4 kişilik bir aile yok oldu!

BREMEN polisinden yapılan açıklamada, yangının sabah saatlerinde çıktığı ve yangın ihbarının 08.40’da yapıldığı belirtildi. İki katlı müstakil evin üst katı ve çatısının tamamen yandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım aracı sevk edildi. İlk yapılan müdahalenin ardından itfaiye 47 yaşında bir erkek ve 40 yaşında bir kadın ile bir çocuğun cesedini çıkardı. Yangında ağır yaralı olarak kurtarılan ikinci çocuğun ise tüm müdahalelere rağmen götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği söylendi. Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken Bremen polisi Kriminal Dairesi yangınla ilgili soruşturma başlattı.