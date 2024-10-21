‘Boş Çerçeve’ ayakta alkışlandı

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TİYATRO Frankfurt’un Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, sahneye çıkarak seyirciyi selamladı ve “Sahne önü ve sahne arkasındaki tüm arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diyerek ekibini onurlandırdı. Vedat Diri’nin yazdığı ve Kamil Kellecioğlu’nun yönettiği ‘Boş Çerçeve’, güçlü bir oyuncu kadrosuyla sahneye taşındı. Oyunda Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol aldı. Reji asistanlığını Gonca Ekiz üstlenirken, sahne konsepti Hannan Aslan, dekorlar Şahin Vural, kostüm tasarımı Demet Öztürk, müzikler ise Cem Şimşek tarafından hazırlandı. Ses ve ışık düzenlemelerinde Alperen Alan, Selin Topdemir ve Emine Andaç görev alırken, sahne arkasında Sevda Şahin ve sahne amiri olarak Gonca Ekiz yer aldı. Almanca çevirisi Venüs Bekar tarafından yapılan oyun, Almanca üst yazılı gösterimiyle Alman izleyicilerden de büyük ilgi gördü.

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KONUSU VE İZLEYİCİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kamil Kellecioğlu, oyunun konusuyla ilgili şunları söyledi: “Boş Çerçeve, günümüzün toplumsal kargaşası içinde en küçük topluluk olan ailelerin bile birbirine yabancılaştığını gözler önüne seriyor. Bu oyun, izleyiciyi güldürürken aynı zamanda derin duygusal sorgulamalar yapmaya itiyor. Bireylerin içsel çatışmalarını, hayatta kaybolan parçalarını bulmaya çalıştıkları bir yolculuk bu.” Özellikle bir Türk ailesinin bayram sabahı yaşadığı buluşmayı ele alan oyun, Alman izleyiciler tarafından da “Noel’de biz de benzer şeyler yaşıyoruz” diye yorumlandı, kültürel bağlamda ortak noktalar bulundu.





TEKRAR SAHNELENECEK

Tiyatro Frankfurt’un, Ayla Algan anısına sahnelediği ‘Boş Çerçeve’, 21 Aralık 2024 tarihinde Gallus Tiyatrosu’nda yeniden sahnelenecek. Bu anlamlı oyunu izlemek isteyenler, Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesapları ve web sitesi (www.tiyatrofrankfurt.com) üzerinden biletlerini temin edebilirler.

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