‘Borç frenini’ bırak, savunmaya bak!

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“ALMAN bütçe politikası Avrupa için bir güvenlik riskidir. Almanya’nın, savunma kapasitesindeki büyük açıkları kapatmak için öngörülebilir gelecekte ekonomik gelirin yüzde 2’si yerine yaklaşık yüzde 3’ünü savunmaya harcaması gerekecek. Bunu başarmak için hükümet ‘borç frenini’ askıya alabilir ya da yeni bir özel fona karar verebilir. Dogmatik nedenlerle yeni kredi almayı reddeden herkes partisini ülkesinin önüne koyuyor demektir.” Schularick, SPD ve Yeşiller’in aksine hükümette katı bir kemer sıkma programında ısrar eden Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’i (FDP) de eleştirdi.

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‘AVRUPA YATIRIM YAPMADI’

Schularick, Avrupa’nın kendi güvenliğine yatırım yapmayı ihmal ettiğini ve ABD’nin yardımı olmadan Ukrayna’yı Rusya’ya karşı yeterince koruyamayacağını da söyledi. ABD’deki belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda Avrupa’nın kendisini savunabilecek konumda olması gerektiğini ifade eden Schularick, daha yüksek güvenlik harcamaları ve yatırımlarını teşvik etmek için şirketlere verilecek vergi kredilerinin büyümeyi destekleyeceğini kaydetti.

ÇİN KONUSUNDA UYARDI

Schularick olası bir “Çin şoku” konusunda da uyarıda bulundu. Avrupa’nın Çin’den, cezai gümrük vergileri uygulayan ABD’den 40 kat daha fazla elektrikli otomobil ithal ettiğine dikkati çeken IfW Başkanı, ithalatın artmaya devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Çin hükümetinin kendi endüstrisini yılda yüz milyarlarca Euro sübvanse ettiğini belirten Schularick, bunun da rekabeti bozduğunu vurguladı: “5 ya da 10 yıl içinde geleceğin tüm endüstrilerinin Çinlilerin elinde olacağını fark edebiliriz. AB Komisyonu, Çin’in sübvansiyonlarını incelemeli ve rekabeti korumak için gerekirse cezai gümrük vergileriyle bile olsa gerekli tepkiyi vermelidir.”