Booster’a rağmen Omikron oldular!

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Güney Afrikalı virolog Wolfgang Preiser, yaşları 25 ile 39 arasında olan gençlerin hepsinin kasım ayında Güney Afrika’da bulundukları esnada Omikron varyantlı virüse yakalandıklarını söyledi. Omikron’a yakalanan 4 Alman’ın tıp stajı yapmak üzere ülkede bulunduğu, 3’ünün ise seyahat amaçlı yolda olduğu bildirildi.

‘HAFİF ATLATTILAR’

Omikron varyantını ilk keşfeden araştırma grubunun üyesi olduğu belirtilen Profesör Preiser, “Aşıya rağmen koronavirüse yakalananlar oluyor. Yalnız üçüncü güçlendirici ‘Booster’ aşısına rağmen virüs kapanlara ilk defa rastladık. Hepsinde de Omikron varyantı ortaya çıktı. Hastalığı daha önceden ön rahatsızlıkları olmadıkları için hafif atlattılar“ dedi.

6’SI 30’UN ALTINDA

Omikron varyantına yakalanan kişilerin biri hariç son aşılarını BioNTech yaptırdıklarını ve ilk ile ikinci aşıların çoğunun BioNTech olduğunu kaydeden Preiser, 6 kişinin yaşının 30’un altında olduğunu, birinin ise 39 yaşında olduğuna dikkati çekti.