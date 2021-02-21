Bombacı yakalandı

BOMBALI paketlerin aynı anda Ulm kentinden postalandığını saptayan emniyet güçleri, bu bölgede yapılan kovuşturmalar sonucu 66 yaşındaki olduğu söylenen emekli zanlıya ulaştı. Söz konusu şahsın herhangi bir mukavemet göstermeden teslim olduğu, daha önceden sabıka kaydı olmadığı bildirildi. Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde üst üste meydana gelen ve büyük infial yaratan olaylarda dört kişi yaralanmıştı. Münih yakınlarındaki Pfaffenhofen kasabasında bulunan Hipp adresine postalanmış bombalı paket ise havaalanındaki aktarma istasyonunda dikkati çekmiş, yerine ulaşmadan etkisiz hale getirilmişti.