BMW, ‘Kovid-19’ zararını işçiden çıkarıyor

BMW, geçen yıl 134 bin olan çalışan sayısını 126 bine düşürmüş ve bundan sonra da işten çıkarmaların olmayacağını duyurmuştu. Son kararla otomobil şirketi yaptığı açıklamanın arkasında duramadı. BMW’nin daha önce boşalan yerlere alımları da durdurduğu açıklamada yer aldı. Tasarruf çerçevesinde şirket 2020 yılında yatırımlarda da kısıtlamalara gidecek. BMW Mali İşler Şefi Nicolas Peter, bu yıl planlanan 5 milyar 700 milyonluk Euro yatırımın 4 milyar Euro’ya çekileceğini duyurdu. BMW, bu yılın ilk üç ayında Kovid-19 salgınına rağmen kâr yaptı. İlk çeyrekte kârını yüzde 3.5 oranında artırdı. Toplam kâr miktarı 23 milyar 300 milyonu buldu. Şirket, yılın ikinci üç ayındaki kâr ve cirosunda büyük düşüş bekliyor.

Koronavirüsün olumsuz etkisinin yılın ikinci çeyreğinde kendisini ağır şekilde hissettireceğini belirten BMW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, “Durumlar çok ciddi” dedi. BMW, salgın nedeniyle önce Çin’de sonra da Amerika ve Avrupa’da bazı üretim merkezlerini durdurmuştu. Otomobil satışları da ilk üç ayda yüzde 21 oranında gerilemiş ve 477 bine düşmüştü.