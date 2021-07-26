BMW 9 Ağustos’a kadar üretimi durdu

KONUYLA ilgili branş gelişmelerinin yer aldığı Automobilwoche’de yer alan habere göre pandemi nedeniyle tüm otomobil üretim sektöründe genel bir sıkıntı olduğu, özellikle Asya ülkelerinden tedarik edilen bilgisayar aksamlarında azalma olduğu vurgulandı. Diğer yandan chip üreticilerinin artan talebe karşı cevap vermede zorlandığı belirtilen haberde, BMW Regensburg tesislerinin yanı sıra Leipzig, Dingolfing ve Oxford fabrikalarının da üretime bir süre ara vermek zorunda kaldıkları duyuruldu.