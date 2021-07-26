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Avrupa
MÜNİH - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

BMW 9 Ağustos’a kadar üretimi durdu

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BMW 9 Ağustos’a kadar üretimi durdu

Dünya markası BMW’nin otomobillerdeki bilgisayar sistemlerinde kullanılan entegre devrelerin tedarik sıkıntısı nedeniyle bugünden itibaren Regensburg’daki fabrikasında üretimi 9 Ağustos tarhine kadar durdurduğu bildirildi.

BMW 9 Ağustos’a kadar üretimi durduKONUYLA ilgili branş gelişmelerinin yer aldığı Automobilwoche’de yer alan habere göre pandemi nedeniyle tüm otomobil üretim sektöründe genel bir sıkıntı olduğu, özellikle Asya ülkelerinden tedarik edilen bilgisayar aksamlarında azalma olduğu vurgulandı. Diğer yandan chip üreticilerinin artan talebe karşı cevap vermede zorlandığı belirtilen haberde, BMW Regensburg tesislerinin yanı sıra Leipzig, Dingolfing ve Oxford fabrikalarının da üretime bir süre ara vermek zorunda kaldıkları duyuruldu.

 

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