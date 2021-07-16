‘Bizler toplumun bir parçasıyız’

GEÇEN yıl, SPD yönetimiyle ve 30 yıldır çalıştığı Stadt Sparkasse ile sıkıntılar yaşayan, bunların aşılması için yoğun çaba sarf eden 2 çocuk annesi Nurten Özçelik, Herne’nin göçmen nüfusu yoğun olan bir kent olduğunu ve böyle kısır tartışmalar yerine ileriye bakıp Herne için çalışmak gerektiğini söyledi: “Artık SPD içindeki sorunlarımızı çözüp önümüze bakmalıyız. Çatışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Herne’de yapılacak çok iş var. 2016’da başlattığımız Beşiktaş-Herne kardeş şehir projemiz var, bu projenin ilerlemesi lazım. Herne’de sosyal sorunların çözümü için çalışmamız lazım. SPD’nin değerleri değerlerimdir. Çok severek siyaset yaptığım partimle yoluma devam etmek istiyorum. Ancak göçmen kökenliler partilere artık sitem ediyor. Hep soruyorlar, ‘Göçmen kökenliler listelerde nerede, biz neredeyiz?’ Maalesef Listelerde göçmen kökenli isimler yeteri kadar yer bulamıyor. Bu artık değişmeli. Bu toplumda bizler de artık katılımcı olmak zorundayız ve siyasetin de bizim bu çabamızı görmesi gerekiyor. Toplum değişti artık. Bizler artık toplumun, sistemin bir parçasıyız. Toplumun kendine ait olan bu parçayı görmesi gerekiyor. Bizler artık siyasette ne istediğimizi biliyoruz ve isteklerimizi ifade ediyoruz, önemli olan sesimize kulak verilmesi. Sadece onur plaketlerine ve anıtlara değil, aynı zamanda tanınma ve takdire de ihtiyacımız var.” ‘İŞİME DÖNMEK İSTİYORUM’

Aynı zamanda Herne Stadt Sparkasse’de gayrimenkul departmanında çalışan yerel siyasetçi Nurten Özçelik iş yerine ait bilgileri açıkladığı iddiasıyla geçen yıl Stadt Sparkasse tarafından işten çıkarılmıştı. Kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü için dava açtığını ve iş mahkemesinde ilk davayı kazandığını belirten Nurten Özçelik “30 yıl çalıştığım kurumda işimi severek ve düzgün yaptım, hata yapmadım, iş yeri kurallarına hep uydum. Bundan sonra da işime devam etmek istiyorum. Hep pozitif düşünen biriyim, her iki tarafın da bu süreçten alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum, arzu ediyorum” dedi.