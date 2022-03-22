Bisikletle İran’a giden Alman çift, Beypazarı’na ulaştı

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Ankara’nın tarihi Beypazarı ilçesine ulaşan Kieselmayer çifti, İstanbul istikametinden geldiklerini, güzergâh boyu yol üzerinde bulunan köy ve şehirlere uğrayarak İran’a kadar pedal çevireceklerini belirtti. Beypazarı’nda mola veren seyyah çift, çevreyi gezdikten sonra ilçenin tarihi dokusuna hayran kaldıklarını aktardı. Tarihi sokakları ve Suluhan Nasuh Paşa Kervansarayı’nı gezen çift, “Burası kısaca muhteşem ve insanlar çok sıcakkanlı” dedi. İki çocuklarını Almanya’da bırakıp bisiklet turuna çıkan çiftin yolculuklarını İran’ın İsfahan şehrine vardıklarında sonlandıracakları öğrenildi.