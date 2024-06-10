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Birlikte güçlü olabiliriz

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#DTIK#AVRUPADAN HABERLER
Birlikte güçlü olabiliriz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 11:03

Dünya İş Konseyi (DTİK) Almanya Başkanı Kemal Şahin’in yanı sıra Hamburg milletvekilleri Güngör Yılmaz ve Ali Şimşek, Ticaret Ataşeleri Yıldız Onur, E. Pelin Ferah, Eğitim Ataşesi Lütfi Dede, DTİK Hamburg Temsilcisi İrfan Gündoğan, Kiel Temsilcisi Turgay Cahit Ağrı, Bremen Temsilcisi Jaguline Bakır Brader ve yaklaşık 150 iş insanının katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

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SELAMLAMA konuşması yapan DTİK Hamburg Temsilcisi İrfan Gündoğan, Hamburg ve çevresinde iş yapan iş insanlarını bir araya getirmek, iş ağlarını genişletmek ve global bir ağ oluşturmak, iş birliklerini teşvik etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Türk iş dünyasıyla yabancı iş insanları arasında ortak yatırımları teşvik etmek istediklerini belirten Gündoğan, “Türkiye’nin tanıtımını yapmak, uluslararası arenalarda Türklerin daha görünür olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi. DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin de ise şunları söyledi: “Bu oluşum kazan kazan ilkesini benimser. Bir araya gelerek birbirimizden yararlanacağız. İşlerimizi büyüteceğiz, vizyonumuzu geliştireceğiz. DTİK, Türk iş insanlarını ve Türk dostu olanları bir araya getiren platformdur. Türkiye’nin millî gücüne yalnızca ekonomik açıdan değil, stratejik açıdan da değer katmayı hedefleyen DTİK, dünyanın dört bir yanında, bürokrasi, diplomasi, akademi, uluslararası işletme ve ticaret, kültür-sanat, spor gibi sahalardaki etkili mensuplarının birleşim adresi olurken, yurt dışındaki Türk öğrencilerin ve Türkiye dostlarının da bağıyla küresel düzlemdeki başarısı için çalışır.”
Ticaret Ataşesi Yıldız Onur ve Eğitim Ataşesi Lütfi Dede yaptıkları konuşmada birlik, beraberlik ve eğitimin önemine vurgu yaptılar.

Birlikte güçlü olabiliriz

Birlikte güçlü olabiliriz


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#ALMANYA#DTIK#AVRUPADAN HABERLER

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