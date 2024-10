Birleştiler ama hâlâ bütünleşemediler

Haberin Devamı

İKİ Almanya’nın birleşmesinin ‘mimarı’ olarak tarihe geçen Almanya’nın o zamanki Başbakanı olan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Helmut Kohl, Doğulu ‘yeni Almanlara’ kendi bölgelerinde ‘yeşeren vadiler’ oluşturulacağı sözünü verdi.İki Almanya birleşeli tam 34 yıl oldu.Hiç şüphesiz bu süre içinde her alanda olumlu gelişmeler kaydedildi.Her şeyden önce Doğu Almanlar da özgürlüğe kavuştu.Demokratik hukuk devletinin her türlü olanaklarına da.Bu süre içinde yeni eyaletlere 2 trilyon Euro’nun üzerinde ‘Dayanışma Ödeneği’ katkısı yapıldı.Bu sayede eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerin her yerinde olmasa da birçok kesimlerinde ‘yeşeren vadiler’ de oluştu.Evet...İki Almanya’nın birleşmesinin 34’üncü yıl dönümü 3 Ekim’de Almanya’nın çeşitli kesimlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandığı halde, Almanlar bir türlü bütünleşemedi.26 Eylül 2014 tarihli Hürriyet’te “Birleştiler ama bütünleşemediler” başlığıyla yayımlanan yazımda şu satırlara da yer vermişim:“Berlin’de önceki gün ‘25’inci Yılında Birleşmenin Konumu’ adı altında hazırlanan rapor açıklandı.Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlere birleşmeden bu yana 1.6 trilyon Euro’nun üzerinde para aktarıldığı halde doğu ve batıdaki insanların gelir düzeyindeki farklılıklar hâlâ giderilemedi.Ülkenin doğusunda kişi başına ödenen vergi 937 Euro’da kalırken, bu rakam batıda 1837 Euro’ya ulaşmakta.Yeni eyaletlerde işsizlik oranı yüzde 10.3’ü bulurken, bu rakam Batı’da yüzde 6’yı geçmemekte.‘Infratest-dimap’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına bakıyorum...İki Almanya’nın birleşmesine olumlu bakan Doğu Almanların oranı yüzde 75’i bulurken, Batı Almanlar arasında bu oran yüzde 48’de kalıyor.Yani nerdeyse her iki Batı Alman’dan biri adeta ‘Keşke birleşmeseydik’ der gibi bir tutum sergiliyor...Doğu Almanların bazı alanlarda eski Doğu Almanya’yı aradığı, hatta özlem duyduğu bile görülüyor.Aynı kamuoyu yoklamasına katılan Doğu Almanların yüzde 78’i, eski Doğu Almanya’daki eğitim sisteminin eksikliğini hissediyor.Eski Doğu Almanya’daki sağlık isteminin daha iyi olduğu görüşünde birleşen Doğu Almanların oranı da yüzde 76’yı buluyor.Yaşam koşullarının kötüleştiğini düşünen Doğu Almanların oranı yüzde 24’e ulaşıyor.Eski Doğu Almanya’daki sosyalist rejimi özleyen ve ‘Eski sistem daha iyiydi’ diyen Doğu Almanların oranı ise yüzde 19’u buluyor.Yani eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerde yaşayan her 5 kişiden biri Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki özgürlükçü demokratik sistem yerine sosyalist rejime özlem duyuyor.Bu tedirgin edici bir durumdur.”

GELELİM SON VERİLERE

Evet...

İki Almanya’nın birleşmesinin 34’üncü yılındaki verilere bakıyorum.

Ülkenin doğusunda yaşayan insanların yüzde 50’si kendilerini ‘ikinci sınıf yurttaş’ hissediyor.

Batıda yaşayan insanların yüzde 75’i ise doğudakilere bu gözle bakılmadığı görüşünü paylaşıyor.

Doğu Almanlar hâlâ batıdakilere “Besserwisser Wessis” (Her şeyi daha iyi bilen Batılılar), batıdakiler de onlara “Jammer Ossis” (Sızlanan Doğulular) gözüyle bakıyorlar.

Aylık brüt kazanç ülkenin batısında ortalama 4 bin 468 Euro olduğu halde, doğuda 3 bin 754 Euro.

Emekli aylıkları da doğuda yüzde 20 daha düşük.

Batıda yaşayan Almanların varlıkları doğudakilerden çok daha yüksek.

Resmi verilere göre yüksek düzeyde sorumluluk taşınan pozisyonlarda çalışan Doğu Almanların oranı Batı Almanlara göre çok düşük.

Yapılan kamuoyu yoklamaları, Batı Almanların yüzde 70’nin iki Almanya’nın birleşmesinden memnuniyet duyduğunu, yüzde 28’inin ise memnun olmadığını gösteriyor.

Doğu Almanların da yüzde 66’sının memnun olduğunu, yüzde 34’ünün ise memnun olmadığını da.

*

İşte bu veriler, Almanya’da Sosyal Demokratlar’ın (SPD) ‘anıt adamı’ olarak bilinen eski Şansölye Willy Brandt, “Birbirine ait olan birlikte gelişir” dediği ve iki Almanya birleşeli tam 34 yıl olduğu halde Almanların hâlâ bütünleşemediğini gösteriyor.