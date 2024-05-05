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‘Bir tuğla da senden olsun’

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#Duisburg Nord Alevi Toplumu#Deniz Güner#Cemevine Bir Tuğla Da Senden Olsun
‘Bir tuğla da senden olsun’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:04

Duisburg Nord Alevi Toplumu, Marxloh semtinde yapılması planlanan yeni cemevi için dernek avlusunda düzenlediği bir şenlikte ‘Cemevine bir tuğla da senden olsun’ kampanyası başlattı.

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Cemevi inşaatıyla ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Deniz Güner, şunları söyledi: “Aldığımız arsanın üzerinde bulunan binanın yıkım çalışmaları sürüyor. Temizlenip bittikten sonra önümüzdeki aylarda binamızın temelini atmış olacağız. Cemevimizi gençlere ve yeni nesillere hitap edecek şekilde dizayn etmek istiyoruz.

‘Bir tuğla da senden olsun’

Biz Aleviler, evrensel dünya görüşümüzle ve hoşgörü kültürüyle hiç kimseyi ne dini ne dili ne ırkı ne rengi ve ne de cinsiyet ayrımı yapmadan 72 millete aynı gözle bakıp ve hiç kimseyi ötekileştirmeden olduğu gibi kabul ettiğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle dostlarımızı ve canlarımızı ‘Cemevimizin inşaatı için bir tuğla da senden olsun’ kampanyasına davet ediyorum! Gelin canlar bir olalım, birlik olalım ve Marxloh Cemevi’mizi birlikte kuralım.”
Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar satılan yiyecek ve içeceklerin ardından halay çekerek gönüllerince eğlendiler. Şenlikte, Grup Kalan, Mızrap 81, Grup Emman, Şahin, DC Hasan Demirci ve Melodie saz grubu sahne aldı.
‘Bir tuğla da senden olsun’


 

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#Duisburg Nord Alevi Toplumu#Deniz Güner#Cemevine Bir Tuğla Da Senden Olsun

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