Bir şehir uyumadı! Tarihi gecede corona unutuldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Bu sonuçla birlikte PSG tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi gecenin ardından PSG taraftarları sokağa döküldü. Sabaha kadar meşaleler ile takımlarının finale yükselmesini kutlayan PSG taraftarları, corona virüsünü unuttu. PSG taraftarlarının hem maçı izlerken hem de maç sonrası sevinç gösterilerinde bulunurken sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Taraftarların çoğunun maske de takmadığı gözlendi.

PSG futbolcuları da maç sonrası stadyum dışında bekleyen yaklaşık 300 tane taraftarla finali kutladı. Neymar'ın stadyum dışındaki taraftarlarla birlikte meşale yaktığı gözlendi. Hem taraftarların hem de futbolcuların corona virüsüne yakalanma riskini arttıracak hareketlerde bulunması dikkat çekti.



