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Avrupa
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Bir şehir uyumadı! Tarihi gecede corona unutuldu

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Bir şehir uyumadı! Tarihi gecede corona unutuldu
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Paris Saint Germain'in Leipzig'i yenerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinin sokaklarda kutlayan taraftarlar, corona virüsünü hiçe saydı. Futbolcuların da maç çıkışı taraftarlarla tedbirleri elden bırakarak kutlama yaptığı gözlendi.

Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Paris Saint-Germain, RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Bu sonuçla birlikte PSG tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Bu tarihi gecenin ardından PSG taraftarları sokağa döküldü.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Sabaha kadar meşaleler ile takımlarının finale yükselmesini kutlayan PSG taraftarları, corona virüsünü unuttu.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
PSG taraftarlarının hem maçı izlerken hem de maç sonrası sevinç gösterilerinde bulunurken sosyal mesafeyi hiçe saydılar.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Taraftarların çoğunun maske de takmadığı gözlendi.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu

PSG futbolcuları da maç sonrası stadyum dışında bekleyen yaklaşık 300 tane taraftarla finali kutladı.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Neymar'ın stadyum dışındaki taraftarlarla birlikte meşale yaktığı gözlendi.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu
Hem taraftarların hem de futbolcuların corona virüsüne yakalanma riskini arttıracak hareketlerde bulunması dikkat çekti.
Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu

Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu

Bir şehir uyumadı Tarihi gecede corona unutuldu

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