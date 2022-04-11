‘Bir hedef koyun, söylenenlere bakmadan yolunuza devam edin’

DİTİB Federal Kadın Birliği
Başkan Vekili Şerife Sayım
’ın sunumuyla gerçekleşen konferans, Federal Kadın Çalışmaları Koordinatörü Nurten Afat’ın selamlama konuşmasıyla başladı. Üstün başarısı, mütevazı yaşantısı ve alçakgönüllülük örneğiyle Almanya
’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy
ile birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Afat, şunları söyledi: “Değerli vakitlerini ayırarak Almanya genelinde gönüllü hizmetleriyle topluma katkı sağlayan kadın birliklerimizle bir araya geldikleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. 60 yıl önce işçi göçü ile Almanya’ya gelerek üreten kadınların başarılı ve öncü temsiliyetlerini birçok meslek ve platformda görmekteyiz. Bugün bu başarı hikâyesinin bir örneğini görüyoruz. Dr. Dilek Gürsoy hanımefendi göçmen ve işçi bir ailenin çocuğu olarak Avrupa’da yapay kalp naklini gerçekleştiren ilk kadın cerrahı oldu ve Almanya’nın en saygın ödüllüne layık görüldü. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah başarılarınızı daim eylesin.”
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek
, şöyle konuştu: “İnsanlar bulunduğu topluma nitelikli katkı sağlayarak aidiyet kazanır. Aidiyet duygusu insanın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bir insan nereye katkı sağlıyor ise alın terini nereye veriyor ise aidiyetini orada daha fazla hisseder. Bu toplumun sanatına, ekonomisine, hayatın bütün süreçlerine, birlik ve beraberliğine daha fazla katkı sunduğumuzda sosyal hayatı inşa ederiz. Bu topluma nitelikli ve değerli katkı sunan Dr. Dilek Gürsoy hanımefendi ve diğer değerlerimiz gibi. Allah sayılarını artırsın. Tarihte ve bugünde yaşanmış başarılı öncülerimizin hayat hikâyelerini iyi takip etmeliyiz. Bu öncülerimiz hem bizlere hem de çocuklarımıza iyi bir rehber, örnek ve rol modeldirler.”‘VİCDAN VE DÜRÜSTLÜK ÇOK ÖNEMLİ’
Eğitim yıllarında hocalarının çok desteğini gördüğünü ve iyi hocalardan eğitim aldığını belirten Dr. Gürsoy ise “Göçmen misafir işçi bir ailenin kızı olmaktan hiç utanmadım ve bununla gurur duydum. Azim ve gayretle çalışarak ve pes etmeden bu konuma geldim” dedi. Küçük yaşta kalp kapakçığı rahatsızlığı sebebiyle babasını kaybeden ve annesinin tek başına 40 yıl boyunca çocuklarını yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Gürsoy, annesine olan minnettarlığını ifade ederek her zaman doktor olma isteğinin olduğunu söyledi: “Kalp cerrahı olmak istediğimde birçok kez bir kadın olarak emin olup olmadığım sorusuyla karşılaştım. Kalp cerrahisi erkek egemen bir meslek olduğu için 2012 yılında yapay kalp naklini gerçekleştirdiğimde Avrupa’da bunu yapan ilk kadın olduğumu o zaman öğrendim. İnsanın kendisine bir hedef koyması ve söylenenlere bakmadan yoluna dürüstçe devam etmesi gerekir. İnanması, öz güvenli ve bir duruşunun olması gerekir. Hedefim yapay kalp kliniğini kurmak, hasta kalpleri ameliyat etmek, iyileştirmek ve mesleğine benim gibi bakan vicdanlı ve dürüst öğrenciler yetiştirmek. Başarı için fedakâr olmalıyız. Çok başarılı gençlerimiz ve kadınlarımız var, onları desteleyerek ön plana çıkarmalıyız. Her türlü iletişim ağları kurarak kendi yaptıklarımızı ve yapmak istediklerimizi anlatmalıyız. Sadece kendi alanlarımızda değil, ilimde, bilimde ve farklı dallarda başarılı kadınların olduğu alanlara girerek ufkumuzu genişletmemiz gerekir. Ne yaptığımızı anlatmak için farklı alanlara da girmeliyiz.” ‘Buradayım Çünkü İyiyim’ adını verdiği kitabına da değinen Dr. Dilek Gürsoy, “Amacım, kadınların kalp cerrahisine girmeleri için örnek ve pırıl pırıl gençlere rol model olmak. Hedeflerin ve hayallerin yolunda zorluklar olduğunu ama umudu yitirmeden disiplinli ve dürüst çalışma ile başarıya ulaşabileceklerini anlatmak” dedi.KİTABINI İMZALADI
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Saral
, Federal Kadın Birliği ile eyalet/bölge birliklerinin yöneticilerinin katıldığı konferansta Dr. Dilek Gürsoy’un hayat öyküsü ilgiyle dinlendi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, Dr. Dilek Gürsoy’a bir plaket ve Köln DİTİB Merkez Camisi tablosu takdim edildi. Konferansın sonunda Dr. Dilek Gürsoy kitabını imzalayarak katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Konferans sonunda katılımcıların sorularını da cevaplayan Gürsoy, cami rehberliği eşliğinde Köln DİTİB Merkez Camisi’ni gezdi.